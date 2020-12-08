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Gündem 8 bin polis alınacak POMEM başvurular başladı
ANKARA

8 bin polis alınacak: POMEM başvurular başladı

Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin polis adayı alımı için başvuruların başladığını bildirdi. Başvurular 21 Aralık'a kadar yapılabilecek. Aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

Haber Merkezi İHA
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27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları başladı. Polis Akademisi, 27.Dönem POMEM aday başvuru, seçme ve değerlendirme kılavuzunu yayınladı. Akademinin internet sitesinden, 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayına ilişkin duyuru yayımlandı.

Ön başvurular 21 Aralık'a kadar yapılacak

Duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "https://pa.edu.tr" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak. Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek. Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.

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  • Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

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