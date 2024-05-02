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8 yıl aranın ardından ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Bir saat 35 dakika süren tarihi görüşme sona erdi.

16:05 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:46 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.


Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.



Bir saat 35 dakika sürdü


Merakla beklenen tarihi görüşme bir saat 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özgür Özel açıklama yapmadan AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.







#Özgür Özel
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
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