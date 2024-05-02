8 yıl aranın ardından ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap etti. Erdoğan, "Almanya Cumhurbaşkanı'na da ifade ettim, Solingen faciasından 31 yıl sonra 4 kardeşimize düzenlenen ırkçı saldırıyı gündeme getirdim. Tamamen aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledim. Bu hadiseler karşısında sessiz kalamayız." dedi.