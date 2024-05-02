8 yıl aranın ardından ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.
Bir saat 35 dakika sürdü
Bir saat 35 dakika sürdü
Merakla beklenen tarihi görüşme bir saat 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özgür Özel açıklama yapmadan AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.
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3 saat önce