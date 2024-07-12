81 ilde ÇEMBER-19 operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı

Terör ve suç ile mücadele yurt içinde kararlılıkla sürüyor.

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 436 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs “ÇEMBER-19” operasyonlarıyla yakalandı.