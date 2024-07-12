81 ilde ÇEMBER-19 operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı

Terör ve suç ile mücadele yurt içinde kararlılıkla sürüyor.
0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 436 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs “ÇEMBER-19” operasyonlarıyla yakalandı.
Birçok suça karıştılar
Hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel Suçlardan 116 şahıs, terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 466 şahıs adalete teslim edildi.