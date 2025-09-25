Yeni Şafak
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 şüpheliye işlem yapıldı

09:3225/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Diyarbakır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ildeki operasyonlarda 2 bin 82 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ruhsatsız silahı yalnızca yasa ihlali değil toplumsal huzura yönelik ciddi tehdit unsuru gördüklerini belirtti.

Yerlikaya, son bir haftada 81 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik operasyonlarda 766 ruhsatsız ve 428 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği ve 24 uzun namlulu silah olmak üzere bin 867 silahın ele geçirildiği ve 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bu kabine döneminde düzenlenen operasyonlarda 139 bin 878 ruhsatsız ve 39 bin 665 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere 248 bin 603 silahın ele geçirildiğini ve 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek"


