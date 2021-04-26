82 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu

İstanbul’da tedbirleri kapsamında 22 Nisan Perşembe günü 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

İHA

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Polis ekipleri trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlattı.

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.50 itibariyle yüzde 31’i gördü.

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