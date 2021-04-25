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Gündem Karantinada olması gereken vatandaş kumar oynarken yakalandı
İSTANBUL

Karantinada olması gereken vatandaş kumar oynarken yakalandı

Karantinada olması gereken vatandaş kumar oynarken yakalandı

Esenyurt'ta polis ekipleri, kumarhaneye çevrilen bir daireye yaptıkları baskında kısıtlamaları ihlal eden 46 kişiye toplam 159 bin lira ceza kesti. Yapılan baskında eşi pozitif olduğu için karantinada olması gereken Ali S., kumar oynarken yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Karantinada olması gereken vatandaş kumar oynarken yakalandı
Kumar oynayan kişiler böyle görüntülendi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990. Sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Daireye baskın düzenleyen polisler, içeride 46 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ayrıca kumarhane içinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Koronavirüs pandemisi ve pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaları hiçe sayarak kumar oynayan kişilere toplamda 159 bin lira para cezası kesildi.

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KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN KUMARHANEDE YAKALANDI

Kumarhanede yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı esnada polisleri şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan taramada Ali S. karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı. Eşinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken kişiyi tespit eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ali S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
“EŞİM POZİTİF ÇIKTI DİYE BEN DE HASTANEYE GİTTİM"

Kumarhanedekilerden uzak bir noktaya oturtulan Ali S. kendini, “Bugün yasağım doldu. Hayır, sistemde görünmüyor. Eşim pozitif çıktı diye ben de hastaneye gittim. Test yaptırdım ama eşimin de bugün doldu" sözleriyle savundu.

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