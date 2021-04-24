Kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma: Canları sıkılmış!

Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığını ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri kahvehaneye baskın düzenlemek için harekete geçti.

Baskında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliler, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttu. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen şahısları polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Kahvehaneyi geniş çaplı arayan ekipler 6 kişiyi tespit etti.

taşehir’de kısıtlamayı delerek kumar oynayan şahıslardan pes dedirten savunma:

Kaçarken arkadaşını içeride kilitli unuttular

Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler baskından kaçmak isterken arkadaşını içeride unutarak kapıyı üstüne kilitledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli ise “niye bura da kilitlisin” sorusuna, “İftardan sonra içeride televizyon izlerken uyuya kalmışım. Dışarı çıkan arkadaşlarım nerede” diye soruları yanıtladı. Daha sonrasında arkadaşları gelerek içerde kilitli kalan arkadaşlarını kurtardılar.

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CANIMIZ SIKKIN MORALİMİZ BOZUK

Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için “Canımız sıkkın benim hastalığımı konuşuyorduk” diye kendini savundu.

Polis baskınından kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttular.

YANLIŞ ANLAMAYIN BİZ BURADA OTURUYORDUK

Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Polis ekiplerini mekanda sadece oturduklarını ikna etmeye çalışan şahıs,” evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı” sözleriyle pes dedirtti.

MASKEYLE GÖZLERİNİ KAPATTILAR

Baskın sonrasında polis ekipleri cezai işlemleri gerçekleştirirken kısıtlamayı kumar oynayarak ihlal eden şahıslar görüntülenmemek için maskelerini yüzlerini çekerek gözlerine kadar kapattılar.

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Ce kesilen şahıslar gözlerini maske ile kapattı

19 BİN 80 LİRA CEZA

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 6 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 19 bin 80 TL para cezası kesildi

GÜNDEM Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!

FOTOĞRAF 7 Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.’yu darp etmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.’yu ambulansa taşıdı. Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı. Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vicdansız abi: Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti Bursa'da bedensel engelli kardeşi ile yaşadığı tartışma sonrası önce darp edip sonra bıçakla yaralayan Fikret U.'nun ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yakması görenlere 'pes' dedirtti. BiP'te paylaş

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