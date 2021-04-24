Ataşehir'de kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma: Canları sıkılmış!
Kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma: Canları sıkılmış!
İstanbul, Ataşehir’de kumar oynandığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri kişilere polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliler bir arkadaşlarını içeride kilitli unutup geri dönünce yakayı ele verdi. 19 bin TL ceza kesilen şahısların,“ Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Benim hastalığımı konuşuyorduk” diyerek kendilerini savunmaları ise pes dedirtti.
Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığını ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri kahvehaneye baskın düzenlemek için harekete geçti.
Baskında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliler, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttu. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen şahısları polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Kahvehaneyi geniş çaplı arayan ekipler 6 kişiyi tespit etti.
Kaçarken arkadaşını içeride kilitli unuttular
Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler baskından kaçmak isterken arkadaşını içeride unutarak kapıyı üstüne kilitledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli ise “niye bura da kilitlisin” sorusuna, “İftardan sonra içeride televizyon izlerken uyuya kalmışım. Dışarı çıkan arkadaşlarım nerede” diye soruları yanıtladı. Daha sonrasında arkadaşları gelerek içerde kilitli kalan arkadaşlarını kurtardılar.
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CANIMIZ SIKKIN MORALİMİZ BOZUK
Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için “Canımız sıkkın benim hastalığımı konuşuyorduk” diye kendini savundu.
YANLIŞ ANLAMAYIN BİZ BURADA OTURUYORDUK
Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Polis ekiplerini mekanda sadece oturduklarını ikna etmeye çalışan şahıs,” evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı” sözleriyle pes dedirtti.
MASKEYLE GÖZLERİNİ KAPATTILAR
Baskın sonrasında polis ekipleri cezai işlemleri gerçekleştirirken kısıtlamayı kumar oynayarak ihlal eden şahıslar görüntülenmemek için maskelerini yüzlerini çekerek gözlerine kadar kapattılar.
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19 BİN 80 LİRA CEZA
Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 6 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 19 bin 80 TL para cezası kesildi