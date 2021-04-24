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İSTANBUL

Ataşehir'de kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma: Canları sıkılmış!

Kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma: Canları sıkılmış!

İstanbul, Ataşehir’de kumar oynandığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri kişilere polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliler bir arkadaşlarını içeride kilitli unutup geri dönünce yakayı ele verdi. 19 bin TL ceza kesilen şahısların,“ Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Benim hastalığımı konuşuyorduk” diyerek kendilerini savunmaları ise pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Ataşehirde kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma: Canları sıkılmış!
Baskında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliler, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttu.

Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığını ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri kahvehaneye baskın düzenlemek için harekete geçti.

Baskında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliler, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttu. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen şahısları polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Kahvehaneyi geniş çaplı arayan ekipler 6 kişiyi tespit etti.

taşehir’de kısıtlamayı delerek kumar oynayan şahıslardan pes dedirten savunma:
taşehir’de kısıtlamayı delerek kumar oynayan şahıslardan pes dedirten savunma:

Kaçarken arkadaşını içeride kilitli unuttular

Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler baskından kaçmak isterken arkadaşını içeride unutarak kapıyı üstüne kilitledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli ise “niye bura da kilitlisin” sorusuna, “İftardan sonra içeride televizyon izlerken uyuya kalmışım. Dışarı çıkan arkadaşlarım nerede” diye soruları yanıtladı. Daha sonrasında arkadaşları gelerek içerde kilitli kalan arkadaşlarını kurtardılar.

CANIMIZ SIKKIN MORALİMİZ BOZUK

Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için “Canımız sıkkın benim hastalığımı konuşuyorduk” diye kendini savundu.

Polis baskınından kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttular.
Polis baskınından kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttular.

YANLIŞ ANLAMAYIN BİZ BURADA OTURUYORDUK

Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Polis ekiplerini mekanda sadece oturduklarını ikna etmeye çalışan şahıs,” evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı” sözleriyle pes dedirtti.

MASKEYLE GÖZLERİNİ KAPATTILAR

Baskın sonrasında polis ekipleri cezai işlemleri gerçekleştirirken kısıtlamayı kumar oynayarak ihlal eden şahıslar görüntülenmemek için maskelerini yüzlerini çekerek gözlerine kadar kapattılar.

Ce kesilen şahıslar gözlerini maske ile kapattı
Ce kesilen şahıslar gözlerini maske ile kapattı

19 BİN 80 LİRA CEZA

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 6 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 19 bin 80 TL para cezası kesildi

Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!
GÜNDEM
Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!

Vicdansız abi: Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.
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İddiaya göre birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.’yu darp etmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.
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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.’yu ambulansa taşıdı.
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Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.
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Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Vicdansız abi: Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
Bursa'da bedensel engelli kardeşi ile yaşadığı tartışma sonrası önce darp edip sonra bıçakla yaralayan Fikret U.'nun ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yakması görenlere 'pes' dedirtti.

Malatya'da iki grup arasında silahlı çatışma: Dokuz kişi gözaltında
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Olay, gece yarısı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi.
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4 kişi, otomobilleriyle husumetli oldukları 5 kişinin evine gelerek tabancalarla ateş açtı.
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Evden çıkan 5 kişinin de otomobile doğru ateş açmasıyla karşılıklı çatışma çıktı. Bir süre çatışan şüphelilerden 4'ü araçlarıyla, olay yerinden uzaklaştı.
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Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, otomobille kaçan 4 kişiyi Beydağı Mahallesi'nde 4 tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
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Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Özalper Mahallesi'ndeki 5 kişiyi gözaltına almak için eve gitti
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Polisin 'teslim olun' ikazını dinlemeyen şüpheliler için Özel Harekat polisleri çağrıldı
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Yine polisin megafonla 'etrafınız sarıldı, teslim olsun, size zarar vermeyeceğiz' ikanızı dinlemeyen şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.
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Şüpheliler, operasyonun başlamasıyla ellerinde bulunan 4 tabancayla birlikte teslim oldu. Polis, teslim olan 5 şüpheliyi de gözaltına alarak, sorgulamak için karakola götürdü.
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Ölen veya yaralananın olmadığı ve toplam 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Malatya'da iki grup arasında silahlı çatışma: Dokuz kişi gözaltında
Malatya'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken, kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı.


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