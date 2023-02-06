9 ülkeye konsolosluk cevabı bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da gençlerle buluştu

|
Aydın’da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEAŞ saldıracak” gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan 9 ülkeye sert mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “DEAŞ saldıracak” gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan 9 ülkeye ültimatom verildiğini belirtip, bugünkü kabinede de gereken kararların alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart’ta seçim kararnamesini imzalayacağını duyururken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da da sert ifadelerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da ‘Gençlerle Buluşması’nda kritik gündem başlıklarına ilişkin sıcak mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle: