9 ülkeye konsolosluk cevabı bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da gençlerle buluştu

(Babacan’ın Avrupa Birliği bize ‘aferin diyecek’ sözü)

Benim Davos ziyaretimde o zaman bu bey, o da yanımdaydı, başka yine birkaç kişi vardı. Tabii bir daha benim için Davos bitmiştir dedim, Davos’tan ayrıldım, çıkarken ne yazık ki şu anda o masanın etrafında onlardan ikisi yan yana yürüyorlar, arkalarında da benim yine güvendiğim bir arkadaşım –hepinizin bildiği ama ismini açıklamayacağım- diyor ki eyvah şimdi bittik şimdi battık, hani benim için Davos bitti dedim ya bundan sonra bir daha Davos’a gitmeyeceğim dedim ya bunların dünyaya bakış açıları bu. Davos’a giderek Türkiye’yi ayağa kaldıracak, ne zavallısın sen ya. Senin ben Bilderbergci olduğunu biliyorum.