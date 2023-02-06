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9 ülkeye konsolosluk cevabı bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da gençlerle buluştu

Aydın’da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’sından ABD’sine tüm küresel güçlerin 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için çaba harcadıklarını söyledi. Erdoğan, İstanbul başkonsolosluklarını kapatan 9 Batılı ülkeye de bugün cevap verileceğini açıkladı: “Geçenlerde Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı burada gereken ültimatomu verdi. Eğer bu tür şeyleri devam ettirecek olursanız bunun hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi (bugün) günü kabine toplantımız var orada da gerekli kararları alacağız.”

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aydın’da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEAŞ saldıracak” gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan 9 ülkeye sert mesajlar verdi.

Aydın’da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEAŞ saldıracak” gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan 9 ülkeye sert mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “DEAŞ saldıracak” gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan 9 ülkeye ültimatom verildiğini belirtip, bugünkü kabinede de gereken kararların alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart’ta seçim kararnamesini imzalayacağını duyururken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da da sert ifadelerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da ‘Gençlerle Buluşması’nda kritik gündem başlıklarına ilişkin sıcak mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

‘ADAY OLAMAZ’ YURT DIŞI PATENTLİ

(6’lı Masa’nın tekrar aday olamaz iddiası)
Muhalefetin de gerek cumhurbaşkanı adaylığımız gerekse YSK üzerinden oluşturmaya çalıştığı sahte gündemlerin sebebi yurt dışı patentli bu girişimlere destek olmaktır. Milli irade düşmanlarına bay bay demeye hazırlanıyor muyuz? Ülkemize ve milletimize krizden, kavgadan, kargaşadan başka hiçbir vaadi olmayan eski Türkiye heveslilerini tekrar sandığa gömeceğiz. Bu toprakların evladı rahmetli Menderes’i darağacına gönderen faşist zihniyet 14 Mayıs’ta bir kez daha tarih önünde hesap verecektir.

Konsolosluklar için gerekli adımı atacağız

(Batılı 9 ülkenin İstanbul başkonsolosluklarını kapatması)
Bunlar şu anda zamana oynuyorlar. Geçenlerde Dışişleri Bakanlığı’mız bunların hepsini çağırdı burada gereken ültimatomu verdi. Eğer bu tür şeyleri devam ettirecek olursanız bunun hesabını ağır ödersiniz dedi. Bugün kabine toplantımız var orada da gerekli kararları alacağız.

BİLDERBERGCİ OLDUĞUNU BİLİYORUM

(Babacan’ın Avrupa Birliği bize ‘aferin diyecek’ sözü)
Benim Davos ziyaretimde o zaman bu bey, o da yanımdaydı, başka yine birkaç kişi vardı. Tabii bir daha benim için Davos bitmiştir dedim, Davos’tan ayrıldım, çıkarken ne yazık ki şu anda o masanın etrafında onlardan ikisi yan yana yürüyorlar, arkalarında da benim yine güvendiğim bir arkadaşım –hepinizin bildiği ama ismini açıklamayacağım- diyor ki eyvah şimdi bittik şimdi battık, hani benim için Davos bitti dedim ya bundan sonra bir daha Davos’a gitmeyeceğim dedim ya bunların dünyaya bakış açıları bu. Davos’a giderek Türkiye’yi ayağa kaldıracak, ne zavallısın sen ya. Senin ben Bilderbergci olduğunu biliyorum.

PARADAN 6 SIFIR ATMAYA DA KARŞIYDI

  • Ama Türkiye’yi kendi ayakları üzerinde kimlerin kaldıracağını bilmeyecek kadar zavallısın. Bize kimse bu defterleri açtırmasın. Biz şu anda bu defterleri karıştırmıyoruz. Ama o şu anda beni dinliyor, bu noktada ne yaptığının da farkında. Biraz daha ileri giderse gerekirse bu da açıklanır. 6 sıfırın paradan atılması olayında da bir tane köşe yazarı eşek gibi anırırım demişti atabilirlerse be bu zatta yanlış yapıyoruz gibi laflar etmişti. Biz dedim 6 sıfırı atıyoruz ve 6 sıfırı attık işi bitirdik.

TEMEL BEY’İ ANLAMIYORUZ

(Erbakan’ın siyasi mirası kimde yönündeki soruya)
Hocamızın siyasi mirasına çökmüş olan zat (Temel Karamollaoğlu), malum 6’lı Masa’da kimlerle birlikte olduğunu görüyoruz. Aslında o daha siyasetin içinde yokken ta MSP, RP oralardan alalım, oraların gençlik kollarında aktif çalışan birisiydim. Temel Bey falan o zaman siyasetin içinde yoktu. Biz tabi Temel Bey’in burada, bu masanın etrafında yer almasını anlamakta zorlanıyoruz.

Gençler bozuk para gibi harcandı

  • Bay bay bay Kemal, Diyarbakır Anneleri’ni kaç kere ziyaret ettin? Suriye’den Irak’ın kuzeyine kadar bölücü örgütün kandırdığı ve eline silah tutuşturduğu gençlerin kahir ekseriyeti 15-20 yaş arasında. Bu gençlerin eline bu silahları vereceksin ve bu gençler benim Mehmed’imi şehit edecek, sen utanmadan, sıkılmadan Kandil’in baronlarıyla dirsek dirseğe, omuz omuza dolaşacaksın. ‘Arkadaşlar artık bu oyunu bozalım. Bu CHP’den bu ülkeye de bu ülkenin insanına da bir fayda olmaz. Yanındakilerden hiç olmaz. Emperyalistlerin çıkarları uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmeyenlerin oyunlarını bozmak da hamdolsun bize nasip oldu.

10 Mart’ta kararnameyi açıklayacağım

(Bay Bay Kemal sloganı)
Bay yetmedi ne yapalım. (Kılıçdaroğlu milletvekilliğine mi genel başkanlığa mı bay bay diyecek?) Henüz bu 6 artı 1 yani 7’li masa daha adayını belirleyemedi ki, bizim öyle bir derdimiz yok, onlar henüz adayını belirleyemedi. Önce bir adaylarının açıklasınlar bakalım ama biz karşımızda kim olursa olsun diyoruz, Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz ve inşallah 14 Mayıs’ta da şurada zaten 10 Mart ayının 10’u kararnameyi açıklayacağım ve bu kararnameyi açıklamak suretiyle de artık seçim atmosferine gireceğiz.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Konsolosluk
#6'lı Masa
#Aydın
#Kemal Kılıçdaroğlu
21 dakika önce
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9 ülkeye konsolosluk cevabı bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da gençlerle buluştu
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