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90 saniyede 3 deprem oldu: Yer 7,3 metre kaydı

Yer bilimciler 4 grup halinde sahada deprem raporu hazırlıyor. İTÜ’den Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, 7,7’lik ilk deprem için, “Büyük ihtimalle 1,5 dakikada 2, belki de 3 deprem oldu” dedi. AFAD’dan Prof. Dr. Orhan Tatar da, Doğu Anadolu fay zonu üzerindeki 5 ayrı parçanın kırıldığını, bölgede 7,3 metre kayma meydana geldiğini söyledi.

04:00 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AFAD’dan Prof. Dr. Orhan Tatar da, Doğu Anadolu fay zonu üzerindeki 5 ayrı parçanın kırıldığını, bölgede 7,3 metre kayma meydana geldiğini söyledi.

AFAD’dan Prof. Dr. Orhan Tatar da, Doğu Anadolu fay zonu üzerindeki 5 ayrı parçanın kırıldığını, bölgede 7,3 metre kayma meydana geldiğini söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öncülüğünde çeşitli üniversitelerden 13 deprem bilimci, fay hatlarını incelemek üzere deprem bölgesine gitti. Jeologlar 4 gruba ayrılarak, depremle ilgili rapor hazırlamak üzere, çalışmalarını sürdürüyor. Depremin oluşumunu yerinde inceleyen İTÜ’den Prof. Dr. Hüsnü Serdar Akyüz, çok uzun bir fay hattının kırıldığını gördüklerini belirterek, sabah 3 deprem gerçekleşmiş olma ihtimalini dile getirdi.

ÇOK UZUN BİR FAY KIRILDI

Sabah 04.15 civarında olan depremin iki kez şiddetli şekilde salladığının söylendiğini anlatan Prof. Dr. Akyüz, şunları söyledi: “Büyük ihtimalle 1,5 dakika içerisinde 2 deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu, çünkü kırılan segmentlere baktığımızda hakikaten çok uzun bir fay hattının kırıldığını görüyoruz. Öğlen saatlerinde olan depremde ise Çardak segmenti kırılıyor. Bu tabii sabah olan depremin tetiklemesiyle olan bir durum. Orada da çalışmalarımız tam bitmedi ama, aşağı yukarı 50 kilometreden fazla belki 70 kilometrelik fay kesiminin kırıldığını tahmin ediyoruz.”

Dev kayalar düştü

Depremin şiddeti yalnızca Adıyaman’ın merkezinde değil, köylerinde de etkisini gösterdi. Yaklaşık 350 nüfusu bulunan Eski Kahta Köyü’nün Kümbel Mahallesi’nde yaşayanlar, dağlardan düşen kayalar nedeniyle ölümden döndü. Daha önce de kayaların düştüğü köyde, bu kez de depremin etkisiyle büyük bir kaya parçası düştü. Ortadanda ayrılan kaya parçaları köy halkının korkmasına neden oldu. Köy halkının hepsi ya çadırda ya da başka mahalledeki akrabalarında yaşamaya başladı.


#Deprem
#Orhan Tatar
#Hüsnü Serdar Akyüz
#Fay Hattı
2 saat önce
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