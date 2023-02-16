90 saniyede 3 deprem oldu: Yer 7,3 metre kaydı

Sabah 04.15 civarında olan depremin iki kez şiddetli şekilde salladığının söylendiğini anlatan Prof. Dr. Akyüz, şunları söyledi: “Büyük ihtimalle 1,5 dakika içerisinde 2 deprem peş peşe oldu. Hatta belki o sabah 3 deprem oldu, çünkü kırılan segmentlere baktığımızda hakikaten çok uzun bir fay hattının kırıldığını görüyoruz. Öğlen saatlerinde olan depremde ise Çardak segmenti kırılıyor. Bu tabii sabah olan depremin tetiklemesiyle olan bir durum. Orada da çalışmalarımız tam bitmedi ama, aşağı yukarı 50 kilometreden fazla belki 70 kilometrelik fay kesiminin kırıldığını tahmin ediyoruz.”