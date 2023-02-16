Yardım olup yağdık: Her kuruşu depremzedeler için kullanılacak

7’den 70’e bütün Türkiye’nin yüreğini dağlayan deprem felaketinden etkilenenler için “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyası düzenlendi. Tüm televizyon kanallarının ortak yayınladığı programda rekor miktarla, 108,6 milyar TL yardım toplandı. Kahramanmaraş ve Hatay başta, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’teki depremzedeler için düzenlenen programa canlı bağlantıyla bağlanan iş insanları, şirket yöneticileri ve ünlü isimler, tek tek bağışlayacakları rakamları açıkladı. Moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz’ın yaptığı ortak yayın çerçevesinde vatandaşlar da IBAN ve SMS üzerinden milyonlarca lira bağışladı.

Kampanya çerçevesinde depremzedeler için bağışta bulunan şirket, kurum ve isimlerden öne çıkanlar şöyle:

- Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.

- Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar, 20 milyar TL bağış yaptıklarını açıkladı.

- Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, 7 milyar TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

- Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 12 milyar TL bağışladıklarını duyurdu.

- Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 3.5 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

- Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise Türk Telekom adına 2 milyar TL bağış yaptı. Ayrıca Önal, iş ortakları Korea Telecom’un da 15 milyon TL bağış yaptığını bildirdi.

- Yayına katılan Müge Anlı, Borsa İstanbul Grubu’nun 2 milyar TL bağışladığını açıkladı.

- Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise telefonla katıldığı yayında önceden sözünü verdiği 500 milyon lira ile birlikte 3 milyar lira bağışlayacağını duyurdu.

- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli de “2 milyar TL’lik bir destekte bulunacağız” dedi.

- THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kurum adına 2 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

- Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sözünü verdiği 650 milyon lira ile birlikte 2 milyar lira bağışlayacaklarını bildirdi.

- Esra Erol, TMSF’nin 2 milyar TL bağışladığını açıkladı.

- Emlak Konut 1 milyar TL bağışta bulundu.

- Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 1 milyar TL bağışladı.

- Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 950 milyon TL bağışladı.

- Zirve Holding, Turkuvaz Medya Grubu adına 700 milyon TL bağış yaptı.

Her kuruşu depremzedeler için kullanılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye Tek Yürek Kampanyası”na ilişkin, “Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan “Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını”na telefon ile bağlandı.

FEVKALADE BİR MÜCADELE

Ortak yayından kendilerini takip edenleri selamlayan Erdoğan, Kahramanmaraş’ın iki ayrı ilçesinde yaklaşık 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremin 11 ilde ciddi yıkıma ve herkesin ciğerini yakan can kayıplarına yol açtığını belirtti, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle başlattıkları arama kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

DOST ÜLKELERE TEŞEKKÜR

İlk günlerdeki eksiklik ve aksaklıkların kısa sürede önemli ölçüde giderildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “250 bin görevlimizin ve topyekun milletimizin gayretleriyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem bugünkü yardım kampanyası hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacak, bununla birlikte iaşe ve ibate hizmetlerini hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz.”

KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE YAPILACAK

Erdoğan, enkaz kaldırma ve şehirlerin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadıklarını, mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlayacaklarını ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: “Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine, insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine Toplantısı’nda oradaki arkadaşlarımızla kendi aramızda 136 milyon 589 bin liralık bir yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.”

Telefonlara ünlü isimler baktı

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Barış Arduç, Berk Oktay, Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen isimler arasında yer aldı. Ekranın ünlü isimleri bağış için gelen telefonlara da baktı.

YÜREKLERE AZ DA OLSA SU SERPECEĞİZ

Yayında konuşan oyuncu Burak Özçivit, çok sayıda bağış telefonu aldığını belirterek, “Hepimiz için zor bir gece ama inşallah çok güzel bir şekilde bunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Çok güzel bir birlik beraberlik gecesi. Telefonlar susmadı gerçekten. Hatta şu anda da geliyor. İnşallah çok büyük bir bağışla birlikte yüreklere az da olsa su serpeceğiz diye düşünüyorum ve Türk halkına fazlasıyla inanıyorum.” dedi.

ZOR GÜNLER ATLATIYORUZ

Murat Yıldırım, Türk halkına baş sağlığı dileyerek, “Bugün yardım topluyoruz ve toplamaya devam edeceğiz. En iyi yaptığımız şeylerden birisi bu. Çünkü Türk milleti olarak bizim genimizde var bu zaten. Ama en iyi yaptığımız diğer bir şeyi de ben buradan belirtmek istiyorum. Unutmayalım. En çok yaptığımız şeylerden bir tanesi.” ifadeleriyle duygularını paylaştı. Oyuncu Kayra Zabcı da duygularını, “Zor günler atlatıyoruz. Bunu da el birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum ben. Güzel de bağışlar topluyoruz.” sözleriyle aktardı. Şarkıcı ve oyuncu Alişan ise sinema ve televizyon camiasından da bağışlar yapıldığına dikkati çekerek, bağış yapanlara minnetini dile getirdi.



