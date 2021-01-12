93 yaşında koronavirüsü yenen Fatma Nine: Yaşadıklarım beni oldukça zorladı

Elmalı'ya bağlı Tekke Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk ve 11 torunu olan Fatma Akkoç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Üşüme ve yüksek ateş şikayetleri görülen Fatma Akkoç, gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Akkoç evinde tedaviye alındı. Kronik tansiyon hastası olan Fatma Akkoç, yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

'YAŞAM BOYU DOĞAL BESLENDİM'

Fatma Akkoç, hastalık sürecini anlattı. Kayıtlarda yaşının 93 olduğunu ancak 2 yıl nüfusa geç kaydedildiğini söyleyen Fatma Akkoç, "Hastalığımı ilk üşümeyle fark ettim. Tat alma duyumu yitirdim ve hala iyileşmeme rağmen tat almamaktayım. Yüksek ateşle birlikte acile gittim ve koronavirüs teşhisi konulup, tedavime hızlı bir şekilde başlandı. Ortalama 10 gün gibi bir sürede hastaneye yatışıma gerek kalmadan evimde sağlığıma kavuştum.

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Kronik tansiyon hastasıyım. Gençliğimde de bu tür bulaşıcı hastalıkları gördüm. Hatta zatürre ve tifo hastalıklarını da bizzat yaşadım. 1929 doğumluyum, o zamanlar nüfus kaydım 2 senede geç yapılmış, 95 yaşındayım. 5 çocuk, 11 torunum var ve torunumun torununu gördüm. Hayatımı Tekke Mahallesi'nde geçirdiğim için yaşam boyu doğal beslendim. Hastalık sürecinde yaşadıklarım beni oldukça zorladı. Buradan söylemek isterim ki maske ve mesafe konusunda çok dikkatli olun, ziyaretlere bir süre ara verin" dedi.

DHA Fatma Akkoç, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

ATATÜRK'ÜN ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA AĞLAMIŞ

Fatma Akkoç ayrıca yaşından dolayı çok iyi hatırlayamasa da çocukken Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünü radyodan dinleyip üzüldüğünü ve ağladığını anlattı.

'SOSYAL MESAFEYE UYSUNLAR'

Fatma Akkoç'un oğlu Cafer Akkoç ise, "95 yaşındaki annem koronavirüsten kurtuldu. Çok mutluyum. İnsanlara tavsiyem, maskelerini taksınlar ve sosyal mesafeye uysunlar. Bu dönemde misafir kabul etmeyip, birbirlerine gidip gelmesinler" diye konuştu.

Fatma Akkoç'un torunu Mustafa Erim de, "5 çocuk, 11 torunu olan, anneannem sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 8 Rize'de yaşayan 5 çocuk, 19 torun ile 2 torununun torunu olan Emine Ayhan, 12 yaşındayken tifo salgınına yakalandı. Salgında babası ve 3 kardeşini kaybeden Ayhan, hastalığı yendi. İlerleyen yaşına rağmen dinç olan Emine Ayhan, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Ayhan, virüsü yenmeyi başardı. Sofrasından doğal hayvansal ürünleri eksik etmediğini anlatan Emine Ayhan, İnek beslerdim, yağ, peynir yapardım. Çarşıdan hiçbir şey almaz, hep ineklerden yaptığım ürünleri yer, yedirirdim. Sonra biz yaşlandık, köyler boşaldı, herkes büyükşehirlere gitti. Şimdi bu hastalık çıktı, geri dönmek istiyorlar köye. Köy hayatı çok kıymetlendi” dedi. Çocuk yaşta tifo salgını geçirdiklerini anlatan Emine Ayhan, Beni ilk önce tifo tuttu, 12 yaşında dört tane cenaze gördüm. Babam ve 3 kardeşim öldü. Ben ölmedim, benim günüm vardı. Ondan sonra beyin kanaması geçirdim, gene ölmedim. Şimdi korona oldum, bunu da atlattım. Sadece başım ağrıdı, başka bir şikayetim olmadı, şimdi iyiyim. Ama korktum tabi ki, korkmaz olur musun can tatlıdır. Gene yağ, minci, bal, bir de kavurma yedim, şükür atlattım. Bunların faydası oluyor. 105 yaşına geldim. Artık çok hareket edemiyorum, namazımı kılamıyorum, ona çok üzülüyorum diye konuştu. ‘AKLINIZI BAŞINIZA ALIN’ <br> <br> Vatandaşları uyaran Emine Ayhan, Aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Bu hastalık yüzünden kardeş kardeşi göremez oldu. Eğer kurallara uymazsak sevdiklerimizi kaybederiz” dedi. ‘ÇOK KORKTUK ‘ <br> <br> Test sonuçları pozitif çıkınca önce kayınvalidesi için endişelendiklerini söyleyen Asiye Ekşioğlu da, Önce ben hasta oldum, tüm vücudumu saran ağrılarla uğraştım. Sonra kayınvalidem hastalandı. Çok korktuk ama şükür çok hafif atlattı, baş ağrısı ve halsizliği oldu... Ilık suya bal koyup içtik, kemik suyu çorbası, ıhlamur, mandalina ağırlıklı beslendik. O yaşlıydı, ‘bizden ona geçti, bir şey olur mu ‘diye vicdan azabı çektik. Sizlerde hastalığı sevdiklerinize bulaştırıp vicdan azabı çekmek istemiyorsanız dikkatli ve tedbirli olun. Tedbirsizliğimiz yüzünden sevdiklerimizin acısını yaşamayalım” dedi. Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı: Aklınızı başınıza alın Rize'de küçük yaşta yakalandığı, babası ile 3 kardeşini kaybettiği tifo salgınından kurtulan Emine Ayhan (105) şimdi de koronavirüsü yenmeyi başardı. Emine Ayhan, "Aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Bu hastalık yüzünden kardeş kardeşi göremez oldu. Kurallara uymazsak sevdiklerimizi kaybederiz” dedi.

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FOTOĞRAF 5 Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde oturan Emine Aksoy, 15 Aralık’ta hastalık belirtileri ortaya çıkınca çocuklarına, Beni ambulans ile hastaneye götürün, hastayım, benim derdimi onlar anlar dedi. Çocukları tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen Emine Aksoy'un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Emine Aksoy, 5 gün yoğun bakımda, 4 gün serviste tedavi gördü. İyileştikten sonra 25 Aralık’ta taburcu edilen Emine Aksoy, evine götürüldü. 6 çocuk ve 78 torun sahibi Emine Aksoy, şimdi evinde çocukları tarafından titizlikle bakılıyor. 'BU YAŞA GELDİM BÖYLE SALGIN GÖRMEDİM' <br> <br> Hastalığının farkında olan Emine Aksoy, yaşadığı süreci anlattı. Geçirdiğiniz hastalığın ne olduğunu biliyor musunuz? sorusuna Emine Aksoy, Bilmez miyim, virüs varmış ondan olmuşum. Şükür, binlerce şükür, şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Hastanede koydum geldim sözleriyle yanıt verdi. <br> <br> Bir asrı deviren yaşına rağmen bugüne kadar böyle bir salgın hastalığa yakalanmadığını aktaran Emine Aksoy, Ben hiç böyle bir şey görmedim. Eskiden bir sıtma vardı. Sıtma tutardık. Başka bilmem diye konuştu. 'UZUN YAŞAMIN SIRRI SEFA, SİRKE, YOĞURT' <br> <br> İlerleyen yaşına ve ciddi bir hastalık geçirmesine rağmen hala zinde olan Emine Aksoy, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını ise şu sözlerle aktardı: En iyisi yoğurt ile sirke yiyeceksin. Otlar hastalığı yeniyor, ot yiyeceksin. Sağlıklı yaşamanın sırrı sefalı büyümek. Çalışmak. Evde kaynana, kaynata, kocası tepesine vurur durursa, karının o içerisine ata ata meydan verir mi o adam? Allah'ıma şükür nurlarda yatsın hepsi de. Biriciği daha, ‘gelin şuradan kalk, şuraya otur' demedi. Yemediğimi yedirdi, giymediğimi giydirdi. Sefayı sürdüm. Diş cefadan, saç sefadan. Saç güzel olmuş gelinin sefası varsa ondan güzel olur. Dişler çürümüş. O da yedirmez, içirmez bakımsız olursa ondan cefa görürmüş. 'HALİME BİNLERCE ŞÜKÜRLER OLSUN' <br> <br> 1 Temmuz 1920 doğumlu olan Emine Aksoy, 2 erkek, 4 kız çocuk dünyaya getirdi. İlk çocuğu olan kızını bir süre önce toprağa veren, hayat arkadaşını da 38 yıl önce kaybeden Emine Aksoy'un 6 çocuğundan 22 torunu oldu. Emine Aksoy’un torunları da evlenip çocuk sahibi olunca torunlarının sayısı 78'e ulaştı. Her şeyi hatırlayan ve şu an tek şikayeti hasta olduktan sonra bacaklarındaki derman ve takatin kalmaması olduğunu söyleyen Emine Aksoy, Halime binlerce şükürler olsun diyerek bugünkü durumuna şükretti. 101 yaşında koronavirüsü yenen Emine Nine: Virüsü hastanede koydum geldim Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 6 çocuk, 78 torun sahibi 101 yaşındaki Emine Aksoy, dünya genelinde 1,5 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüsü yenip taburcu oldu. Evinde istirahat eden Emine Aksoy, "Şükür binlerce şükür şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Hastanede koydum geldim" dedi. Aksoy, uzun yaşamasını da yoğurt, sirke ve yeşilliklerle beslenmesine, huzurlu bir hayat sürmesine borçlu olduğunu söyledi.





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