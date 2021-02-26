​94 ruhunu Z kuşağına taşıyacağız

AK Parti İstanbul kongresinde delegeler oylarını kullanıp, sandıklar açıldıktan sonra tebrikleri kabul ederken Osman Nuri Kabaktepe ile selamlaştık. Yeni İl Başkanı, yoğunluk ve yorgunluğuna rağmen teklifimi geri çevirmedi ve ilk röportajını kısa da olsa sıcağı sıcağına Yeni Şafak’a verdi.

Ersin Çelik - Osman Nuri Kabaktepe

Adaylığınız ile ‘94 ruhu’ söylemi dile getirildi. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında birkaç kez vurgu yaptı. Tam olarak nedir 94 ruhu?

94 ruhu bu milletin aslıdır. Özüdür. 94 ruhu, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’e saygı duyarak, emanetine sahip çıkmaktır. İdealini içselleştirmektir.

Neredeyse 30 yıl öncesine atıf yapılıyor. Bu ruh 2021’e nasıl uyarlanacak?

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İki şeyi ayırmak gerekiyor. 1994’ten 2021’e cümleler kurarken; biz geçmişe olan saygımızı, sevgimizi, ifade ediyoruz. Geçmişi, bugün aynıyla yaşamayı ifade etmiyoruz. Zaten 94 rakamının arkasına ‘ruh’ kelimesini kavram olarak koyma maksadımız, o heyecanı ifade ediyor.

Neler yapacaksınız?

‘94 ruhu’ kavramını hakikaten motto haline getireceğiz. Fakat öncesinde 94 ruhu dediğinde, AK Parti İstanbul il Başkanı, il yönetimi ne anlıyor? Her söylediğimizi önce kendimiz, teşkilat mensuplarımız içselleştirecek. Önce kendimiz yapacağız, o ruhu kuşanacağız. Sonra parça parça halkımızla paylaşacağız.

Fakat muhataplarınız artık büyük ölçüde ‘Z Kuşağı’ ve siyaset üretenlerin bu nesile ulaşamadığı eleştirileri var…

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Onların yaşadığı zamanın içinde yaşarsak, Z kuşağı aynı zamanda Osman Nuri Kabaktepe’dir. Biz bunu yapacağız. Z kuşağı dediğimiz gencin 94’te yaşaması değil, 94’teki Osman Nuri, 2021’de yaşayacak. 94 kavramının arkasına ruh manasını yüklerken, biz değişimin gerçekliğinin farkında olacağız. Yaşadığımız zamanın ve anın gerekliliklerini fark ederek bugünün idraki ile konuşmalıyız. Ama realitenin değişmez değerleri daraltan, sıkıştıran ve köleleştiren taraflarını da reddedeceğiz. Gerçekliğin farkında olacağız. O günün değerlerini bugünkü neslin ihtiyacı olan ve anlayabileceği bir üsluba çevirmemiz gerekiyor.

Bu durumda akıllara ister istemez sosyal medya geliyor. AK Parti’nin bu mecralarda gündem oluşturamadığına dair eleştiriler yoğunlukta.

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Biz bir kere hayata şöyle bakarız: AK Parti İstanbul İl Teşkilatı için sosyal medya zaruriyet kapsamındadır. Dijital dünya zaruriyet kapsamındadır. Kabiliyetlerimizi, yeteneklerimizi ve imkanlarımızı geliştirebilirsek, bahsettiğiniz eksiklikleri en kısa zamanda giderebileceğimize inanıyorum.

NOTLAR

-AK Parti teşkilatı Erdoğan ile motive oluyor. Erdoğan da heyecanlı kalabalıkları görünce hem morali yükseliyor hem de konuşma temposunu yükseltiyor. Partililer de Erdoğan’ın temposuna göre aşka geliyor. Ümraniye teşkilatı, salonun bir ucundan kendilerini Erdoğan’a fark ettirmek için çok uğraştı ve bunu başardılar

-İlk konuşmayı bayrağı devreden Bayram Şenocak yaptı. Erdoğan’a bağlılığını bildirdi. ‘Pazara kadar değil mezara kadar liderimizin izindeyim’ sözlerini üzerine basa basa söyledi. Erdoğan da konuşmasında Bayram Şenocak’a partide yeni bir görev vereceğinin mesajını verdi.

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-Osman Nuri Kabaktepe, selamlama konuşmasında iyi bir hatip olduğunu gösterdi. Vurgu ve yükselişleri ile salona hakim oldu. 94 ruhuna atıf yapması ve İstanbul’u yeniden kazanma sözü partilileri şaha kaldırdı, coşkuya Cumhurbaşkanı Erdoğan da alkışları ile katıldı.

-Erdoğan, bayrağı devreden veya yeniden aday gösterilmeyen yol arkadaşlarına daha sonra mutlaka yeni görevler veriyor. Son örnek, yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Sultangazi eski Belediye Başkanı Cahit Altunay oldu. Altunay, yeni yönetimdeki tecrübeli isim olarak öne çıktı.

GÜNDEM Osman Nuri Kabaktepe Milli Görüş'ün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri