Gündem 96 yaşındaki asırlık çınardan çağrı Aşısız olmaz en az 50 kişiyi teşvik ettim
ANTALYA

96 yaşındaki asırlık çınardan çağrı: Aşısız olmaz en az 50 kişiyi teşvik ettim

Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek, 3’üncü doz korona virüs aşısını olduktan sonra, "84 milyona bağırıyorum. Allah aşkına aşı olun. Aşısız olmaz, olmaz, olmaz. Mahallemde 50 kişiyi aşıya teşvik ettim" dedi.

Haber Merkezi İHA
96 yaşındaki asırlık çınardan çağrı: Aşısız olmaz en az 50 kişiyi teşvik ettim
Hüseyin Gerçek

Kış aylarında 6 ay süre ile Antalya merkezde, yaz aylarında ise 6 ay İbradı’nın Ormana Mahallesi’nde yaşayan 2 kız, bir erkek çocuk sahibi, 20 torun ve bir de torununun torununu gören Hüseyin Gerçek, aşıdan korkulmaması gerektiğini söyledi. 3. doz aşısını da yaptıran yaşlı adam, herkesi aşı vurdurmaya davet etti.

“Aşıdan korkmayınız”

Hiçbir zaman aşıdan korkmadığını dile getiren Hüseyin Gerçek, “Arkadaşlar biz bu aşıdan niye korkuyoruz anlamıyorum. Aşıdan korkmayacağız. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Ben Çin aşısı yaptırdım. İki tanesini Antalya’da, bir tanesini İbradı’da yaptırdım. Gayet memnunum. Hastalığa yakalanmadım. Ben bu halkımızı anlamıyorum. Devletimiz o kadar yalvarıyor. Sağlık Bakanımız yalvarıyor. Ekipler yalvarıyor. Daha halen inat ediyoruz. İnattan bir şey çıkmaz. Cesaretli olalım. Cesaret insanı aslana galip eder. Altını özellikle çiziyorum. Korkmayalım, herkes birbirini teşvik etsin. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

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“Doktor randevun var mı diye sordu”

İbradı’ya aşı olmak için gittiğinde kendisinden randevu sorulduğunu anlatan Hüseyin Gerçek, şöyle devam etti: "Doktor bana ’Sıran var mı, numaran var mı’ dedi. Ben de ’Doktor bey ben buradan aşı olmadan çıkmam’ dedim. Doktor hemşireyi çağırarak, ’Hüseyin beyin aşısını yapın’ dedi."

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“Ormana’da en az 50 kişiyi teşvik ettim”


Aşı olduktan sonra Ormana’ya geldiğini ve insanları teşvik ettiğini anlatan Gerçek, “Ben aşıyı yaptırıp geldikten sonra Ormana’dan hemşehrilerimiz İbradı’ya gitti. En az 50 kişi aşı oldu. Herkesi teşvik ediyorum. Bundan korkmayalım. Sağlık Bakanına, hükümetimize destek verelim. Ben de Hüseyin Gerçek olarak 84 milyona bağırıyorum. Allah aşkına aşı olun. Aşısız olmaz, olmaz, olmaz. Ben insanları teşvik ettiğim için doktor bana teşekkür etti. Mutlaka herkes aşı olsun” diye konuştu.

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“150 yıllık dededen kalma düğmeli evde oturuyor”

Ormana’da dedesinden kalan yaklaşık 150 yıllık düğmeli evde oturan Hüseyin Gerçek, “Dedemden kalan tarihi düğmeli evde oturuyorum. 96 yaşındayım. Ben de bir tarih oldum. 96 yaşında olmama rağmen sadece dizlerimde rahatsızlık var. Uzun ve sağlıklı yaşamamın sırrı ise ’Hani derler ya 6 beyaz var’ diye. Un, şeker ve tuz, bunlardan kaçınacağız. Süt, yoğurt ve peynir, bunlara devam edeceğiz. Bugüne kadar baş ağrısından başka herhangi bir hastalık yaşamadım. Ben Ormana’nın pekmezi, üzümü, suyu havası, organik yediğimiz ürünler ile besleniyorum. Sağlığımda gayet yerinde. Burada yeniden tekrar ediyorum. Herkes aşısını yaptırsın” ifadelerine yer verdi.

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BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI


Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hüseyin Gerçek’in videosunu sosyal medyadan paylaşarak, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etmişti.

Bakan Koca'nın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek: Cesaret, insanı aslana galip eder
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Bakan Koca'nın paylaştığı Hüseyin dede: Sakın ha kimse aşıdan korkmasın
FOTOĞRAF 5
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Kış aylarında Antalya merkezde, yaz aylarında ise İbradı'nın Ormana Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi, 20 torun ve bir de torununun torununu gören Hüseyin Gerçek, aşıdan korkulmaması gerektiğini söyledi. <br><br> Sağlık görevlileri tarafından çekilen videosunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşmasının ardından çocukları, torunları ve tanıdıklarının kendisini arayarak cesaretinden dolayı tebrik ettiğini anlatan Hüseyin Gerçek, “Ben 2 aşıyı Antalya'da oldum. 3'üncü aşıyı burada İbradı'da oldum. Sakın ha, kimse korkmasın. Aşı, aşı, aşı. Arkadaş Türk milletiyiz biz. Türk milleti korkar mı? Korkmayın arkadaşlar. Sağlık Bakanımız videoyu paylaşınca, videoyu izleyen çocuklarım ve torunlarım da aşı olmaya gitmiş. Beni arayıp öyle söylediler diye konuştu.
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İbradı'ya aşı olmak için gittiğinde kendisinden randevu sorulduğunu anlatan Gerçek, “Doktor bana 'Sıran var mı? Numaran var mı?' dedi. Ben de 'Doktor Bey ben buradan aşı olmadan çıkmam' dedim. Doktor bu sefer hemşireyi çağırarak, 'Hüseyin beyin aşısını yapın' dedi. Aşımı yaptıktan sonra beni İbradı'ya götüren şoförün de aşısını yaptı. Ne numara ne bir şey aldık. Herkes gitsin aşısını olsun. Cesaret, insanı aslana galip eder. Korkmayın arkadaşlar diye konuştu.
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'HEPİMİZİN KURTULUŞU BU FENNİ TEDAVİ' <br><br> Aşı aleyhindeki düşüncelere katılmadığını dile getiren Hüseyin Gerçek, “Hiç aşıdan çekinilir mi? Hepimizin kurtuluşu bu fenni tedavi. Yok şuydu, yok buydu bunları bırakacağız. Hükümet yetkilileri bas bas bağırıyor, bakanımız bağırıyor, biz hala daha hırt mı, zırt mı, onu bekliyoruz. Olmaz böyle şey dedi.
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96 yaşında olmasına rağmen sadece dizlerinde rahatsızlık olduğunu söyleyen Hüseyin Gerçek, uzun ve sağlıklı yaşamasının sırrını ise şöyle açıkladı: “Hani derler ya 6 beyaz var diye. Un, şeker ve tuz, bunlardan kaçınacağız. Süt, yoğurt ve peynir, bunlara devam edeceğiz. Ben öyle yaşadım, ben yumurtayı çok seviyorum, dokunmuyor bana. O da beyaz. Bol su içeceğiz, su hayatın bir parçasıdır. Susuz insanlar yaşayamaz, yaşamaz. Bol su içmelerini tavsiye ediyorum
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Bakan Koca'nın paylaştığı Hüseyin dede Sakın ha, kimse aşıdan korkmasın
Bakan Koca'nın paylaştığı Hüseyin dede: Sakın ha kimse aşıdan korkmasın
Antalya'nın İbradı ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek, 3'üncü doz koronavirüs aşısını olduktan sonra “Herkes gitsin aşısını olsun. Cesaret, insanı aslana galip eder. Korkmayın arkadaşlar" dedi.


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