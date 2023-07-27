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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Ankara Ahlatlıbel’de milletvekillerine verdiği yemekten sonra dün de partisinin yeni milletvekilleri ile TBMM’de bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in; partililere yazılı olarak geçtiği bilgilendirme raporundaki ‘konuşmalarınızda dikkatli olun’ uyarısını bir kez de sözlü olarak Kılıçdaroğlu dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki CHP Parti Grubu’ndaki milletvekilleriyle görüşmeleri 10-12’şerli gruplar halinde akşam saatlerine kadar sürdü.
İHRACA KADAR GİDER!
Edinilen bilgiye göre, CHP lideri, milletvekilleri ile yerel seçimlerin kritiğini yaptı. Vekillerle bire bir sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu. Vekillere parti içerisinde ve parti organlarında yapılan görüşmelerin gizli kalması ve medya önünde tartışılmaması konusunda uyaran Kılıçdaroğlu, böyle bir durumda cezai uygulamaların kaçınılmaz olduğunu da ifade etti. Bu uygulamaların disiplin cezasından başlayarak, tekrarlanması halinde partiden ihraca kadar uzanabileceğinin mesajını verdi.
Vekillere sıkı markaj
CHP’deki koltuk kavgası devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini yakın markaja aldı. Kılıçdaroğlu CHP’li vekillerle akşam yemeğinde görüştü. Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından, milletvekilleriyle Çankaya’daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki akşam yemeğinde buluşan Kılıçdaroğlu, toplantıya CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, milletvekilleri ve aileleri katıldı.