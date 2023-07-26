Ümit Özdağ: Protokolü gizlemeyi Kemal Bey istediği için sustum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim öncesi imzalanan protokolü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizlemek istediğini söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi.
Özdağ'ın bu iddiaları CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlansa da Kılıçdaroğlu doğruladı. Kılıçdaroğlu, bu mutabakatın iki lider arasında yapıldığını ve danışmanlarının bile haberinin olmadığını açıkladı.