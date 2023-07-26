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Ümit Özdağ: Protokolü gizlemeyi Kemal Bey istediği için sustum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokole ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğine dair protokolün gizlenmesi taraftarı olmadığını belirten Özdağ, "28'i gecesi eğer Kemal Bey kazanmış olsaydı Zafer Partisi İçişleri Bakanlığı ve diğer iki bakanlığı alacaktı. Demek ki bunun gizliliği ve benim namusuma emanet edilişi ayın 28'i akşamına kadar. Gizlenmesini hiç doğru bulmuyorum. Yanlış olduğunu da Kemal Bey'e söyledim ama rica ettiği için de 28'ine kadar sustum" dedi.

14:32 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim öncesi imzalanan protokolü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizlemek istediğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim öncesi imzalanan protokolü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizlemek istediğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi.

Özdağ'ın bu iddiaları CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlansa da Kılıçdaroğlu doğruladı. Kılıçdaroğlu, bu mutabakatın iki lider arasında yapıldığını ve danışmanlarının bile haberinin olmadığını açıkladı.



Konuyla ilgili Sözcü TV'de yeni açıklamalarda bulunan Özdağ, protokolün gizlenmesi taraftarı olmadığını belirterek,
"Yapılacak şey protokolü açıklamak ve bu protokol çerçevesinde Zafer Partisi'ne düşen görevi kamuoyu ile paylaşmaktı."
dedi.

'Yanlış olduğunu Kemal Bey'e söyledim'

Kendisinin verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Özdağ,
"28'ine kadar bunu hiç açmadım. 28'i gecesi eğer Kemal Bey kazanmış olsaydı Zafer Partisi İçişleri Bakanlığı ve diğer iki bakanlığı alacaktı.
Demek ki bunun gizliliği ve benim namusuma emanet edilişi ayın 28'i akşamına kadar. Neyi kimden gizliyorsun? Gizlenmesini hiç doğru bulmuyorum. Yanlış olduğunu da Kemal Bey'e söyledim ama rica ettiği için de 28'ine kadar sustum."
ifadelerini kullandı.

#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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