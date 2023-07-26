Ümit Özdağ: Protokolü gizlemeyi Kemal Bey istediği için sustum

Demek ki bunun gizliliği ve benim namusuma emanet edilişi ayın 28'i akşamına kadar. Neyi kimden gizliyorsun? Gizlenmesini hiç doğru bulmuyorum. Yanlış olduğunu da Kemal Bey'e söyledim ama rica ettiği için de 28'ine kadar sustum."