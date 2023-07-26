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Tek adam olmak istiyor

CHP’nin görevden alınan eski Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun partide tek adam olmak istediğini söyledi.

Erdal Kılınç
04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Göreve iade edilmesi yönündeki itirazı, Parti Meclisi’nde oy birliğiyle reddedilen Özkan, Yeni Şafak’a konuştu. Özkan, “Genel Başkan Kılıçdaroğlu hemşehricilik yaptı. Amacı delegeleri elinde tutmaktı. Tek adam olarak devam etmek istiyor” dedi.


HEMŞEHRİCİLİK YAPTI

İmamoğlu’na yakın olduğu için görevden alındığı iddia edilen Özkan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Daha önce il başkanlığının sekretaryasını yürüttüm. Kayseri’nin demografik yapısı belli. 20 Haziran’da il başkanları toplantısı yapıldı ve Kılıçdaroğlu ile birlikte 8 saatin üzerinde toplantı yaptık. Kemal Bey’in mezhepçi ve hemşehrici tavrı partinin büyümesine engel oluyor. Beni görevden almalarının nedeni bu. Belli ki delegelere hakim olarak değişimin önüne geçmek istiyor. Tek adam olarak kalmak istiyor.”


#politika
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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