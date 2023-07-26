Tek adam olmak istiyor

İmamoğlu’na yakın olduğu için görevden alındığı iddia edilen Özkan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Daha önce il başkanlığının sekretaryasını yürüttüm. Kayseri’nin demografik yapısı belli. 20 Haziran’da il başkanları toplantısı yapıldı ve Kılıçdaroğlu ile birlikte 8 saatin üzerinde toplantı yaptık. Kemal Bey’in mezhepçi ve hemşehrici tavrı partinin büyümesine engel oluyor. Beni görevden almalarının nedeni bu. Belli ki delegelere hakim olarak değişimin önüne geçmek istiyor. Tek adam olarak kalmak istiyor.”