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Kılıçdaroğlu’ndan CHP'li vekillere tehdit gibi uyarı: Değişim diyenle yolları ayırırız

CHP’de değişim ve ‘Zoom’ toplantısı krizi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da yemekli toplantıda milletvekilleriyle bir araya geldi. Vekillere sert konuşan ve “yolları ayırırız” mesajı veren Kılıçdaroğlu, “Kamuoyuna farklı görüntü vermeyi kabul etmiyorum. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayırırız" uyarısında bulundu.

14:14 . 26/07/2023 Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu (Arşiv)

Kemal Kılıçdaroğlu (Arşiv)

Koltuk mücadelesinin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'gizli toplantı'nın yansımaları devam ediyor. Hafta sonu belediye başkanları ve parti meclisi toplantılarına başkanlık eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam milletvekilleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi. CNN Türk muhabirinin aktardığı habere göre, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde yapılan o buluşma yaklaşık 3 saat sürdü.


Vekillere sert çıktı: Yolları ayırırız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu, uyarılarda bulunarak rest çekti.

Milletvekillerine,
"Parti içindeki konuları kamuoyu önünde tartışmayın"
dedi ve
"Kamuoyuna farklı görüntü vermeyi kabul etmiyorum. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayıralım"
açıklamasında bulundu.
  • Toplantıda katılımın yüksek olduğu, Zoom toplantısındaki isimlerin de toplantıya katıldığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, bugün de ilk kez CHP’den seçilen isimlerle 5’erli grup halinde görüşecek.
Özcan, “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” adını verdiği eylemle Bolu’dan Ankara’ya yürümüştü.

Tanju Özcan için karar günü

CHP Genel Merkezi’nde bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar çıkması bekleniyor. Tanju Özcan’ın ise savunma yapmaya gelmeyeceği öğrenildi. Tanju Özcan’ın ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.


Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' sorusuna cevap: Yenilenmeye ihtiyacımız var değişimi zaman gösterir
Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' sorusuna cevap: Yenilenmeye ihtiyacımız var değişimi zaman gösterir

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde alınan tarihi yenilgi sonrası CHP'de 'değişim' rüzgarları esmeye başladı. Parti tabanından, seçmenine kadar büyük etki uyandıran tartışmalara ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kulak tıkadı. 'İstifa' çağrılarını duymazdan gelerek kendi koltuğunu sağlamlaştıracak hamlelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'değişim' tartışmasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Çıktığı canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, partinin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar moda, bilim değişir." dedi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#değişim
1 saat önce
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