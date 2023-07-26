Kılıçdaroğlu’ndan CHP'li vekillere tehdit gibi uyarı: Değişim diyenle yolları ayırırız

Kemal Kılıçdaroğlu (Arşiv)
Koltuk mücadelesinin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'gizli toplantı'nın yansımaları devam ediyor. Hafta sonu belediye başkanları ve parti meclisi toplantılarına başkanlık eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam milletvekilleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi. CNN Türk muhabirinin aktardığı habere göre, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde yapılan o buluşma yaklaşık 3 saat sürdü.
Vekillere sert çıktı: Yolları ayırırız
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu, uyarılarda bulunarak rest çekti.
- Toplantıda katılımın yüksek olduğu, Zoom toplantısındaki isimlerin de toplantıya katıldığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, bugün de ilk kez CHP’den seçilen isimlerle 5’erli grup halinde görüşecek.
Tanju Özcan için karar günü
CHP Genel Merkezi’nde bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar çıkması bekleniyor. Tanju Özcan’ın ise savunma yapmaya gelmeyeceği öğrenildi. Tanju Özcan’ın ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.