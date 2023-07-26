Kılıçdaroğlu’ndan CHP'li vekillere tehdit gibi uyarı: Değişim diyenle yolları ayırırız

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde alınan tarihi yenilgi sonrası CHP'de 'değişim' rüzgarları esmeye başladı. Parti tabanından, seçmenine kadar büyük etki uyandıran tartışmalara ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kulak tıkadı. 'İstifa' çağrılarını duymazdan gelerek kendi koltuğunu sağlamlaştıracak hamlelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'değişim' tartışmasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Çıktığı canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, partinin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar moda, bilim değişir." dedi.