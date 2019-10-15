ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor

Dünya

Pentagon'dan yaptırım açıklaması: Bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir

ABD Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu. Pentagon yetkilisi, "Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır. Bu ilişki uzun, güçlü bir askeri ilişki ki bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir" diye konuştu.