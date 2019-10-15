Gündem ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo yarın Türkiyeye geliyor
POLİTİKA

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini ve Pence'nin, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mike Pence
Mike Pence

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini ve Pence'nin, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Mike Pompeo ve Mike Pence

Ayrıntılar geliyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü

ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı
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ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

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Çifte standart

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Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü: Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabık kalındı
Dünya

Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü: Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Münbiç’teki aşiretler 'gelin bizi kurtarın' diyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Münbiç’teki aşiretler 'gelin bizi kurtarın' diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti dönüşünde Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda gazetecilere bulundu. Operasyon sonucunda PKK/YPG’nin hızla mevzi kaybettiğini açıklayan Erdoğan, ABD’nin olası yaptırımları hakkında ise “Harekatı durdurun’ diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok” açıklamasında bulundu. Münbiç'e rejim güçlerinin girmesinin olumsuz bir durum olmadığını ifade eden Erdoğan, “Sonunda kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması önemli. Oradaki aşiretler 'gelin bizi kurtarın' diyor” dedi.
Pentagon'dan yaptırım açıklaması: Bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir
Dünya

Pentagon'dan yaptırım açıklaması: Bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir

ABD Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu. Pentagon yetkilisi, "Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır. Bu ilişki uzun, güçlü bir askeri ilişki ki bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir" diye konuştu.

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