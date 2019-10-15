ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini ve Pence'nin, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini ve Pence'nin, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.