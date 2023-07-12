ABD Başkanı Biden'dan videolu Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Defalarca teşekkür etti

Biden adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın bir araya geldiği görüşmeye yer verildi. Videoda Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a defalarca teşekkür ettiği görülürken; ABD Başkanı, İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıklaması nedeniyle Erdoğan'ın söz konusu zirveyi daha da önemli kıldığını söyledi. Ayrıca Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.