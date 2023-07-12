ABD Başkanı Biden'dan videolu Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Defalarca teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Biden adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın bir araya geldiği görüşmeye yer verildi. Videoda Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a defalarca teşekkür ettiği görülürken; ABD Başkanı, İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıklaması nedeniyle Erdoğan'ın söz konusu zirveyi daha da önemli kıldığını söyledi. Ayrıca Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16'ların satışına inancının tam olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16'lar konusunda 'umutluyum' demişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. ABD ile F-16 sürecini değerlendiren Erdoğan, ''Biden konunun takipçisi olacağının sözünü verdi. Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum'' ifadelerini kullandı.