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POLİTİKA

ABD Başkanı Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridoru teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı. Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Erdoğan'a teşekkür etti.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Bidenden Cumhurbaşkanı Erdoğana tahıl koridoru teşekkürü
Erdoğan ve Biden G20 Zirvesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

ERDOĞAN'A TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkıyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden G20 zirvesinde bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden G20 zirvesinde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.

F-16 İÇİN DESTEK

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

BIDEN'DAN TAZİYE MESAJI

ABD Başkanı Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

G20'de ikili temaslar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'dan sonra Macron'la görüştü
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G20'de ikili temaslar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'dan sonra Macron'la görüştü

ARDINDAN MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'la görüşmesinin hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

ZELENKİY'DEN 'BARIŞ FORMÜLÜ' AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yoluyla katıldığı Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,

"Rusya barış formülümüze karşı çıkarsa, tek isteğinin savaş olduğunu göreceksiniz" diyerek, 10 maddelik bir barış formülünü benimsemeye ve savaşı "adil bir şekilde ve BM Tüzüğü ve uluslararası hukuk temelinde" sona erdirmeye çağırdı.

PUTİN G20 ZİRVESİ'NE KATILMIYOR

Önceki aylarda Rusya lideri Putin'in de zirveye katılacağı duyurulurken, geçen hafta Putin’in katılımının iptal edildiği bildirildi. Dolayısıyla, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde, olası bir Biden-Putin görüşmesi mümkün olmadı.

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Erdoğan'ın etkisini kabul etmek zorunda kaldı

Bali'deki G20 Liderler Zirvesi başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına başladı
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Bali'deki G20 Liderler Zirvesi başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına başladı

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