ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken bu akşam İstanbul'a gelecek.





Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.



