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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.

12:17 - 5/01/2024 Cuma
AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken bu akşam İstanbul'a gelecek.


Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.


Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

#Antony Blinken
#Gazze
#Türkiye
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