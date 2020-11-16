Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiyeye geldi
POLİTİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi

Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Kendisini getiren uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Pompeo, kendisini bekleyen konvoyla ayrılarak Beşiktaş'a doğru yola çıktı.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.

7 ülkeye gidecek

Pompeo, Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gidecek. Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." açıklamasını yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ve 6 ülkeyi ziyaret edecek
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ve 6 ülkeyi ziyaret edecek

ABD'de şok iddia: Dışişleri Bakanlığı Biden'a gelen mesajları gizliyor
DÜNYA
ABD'de şok iddia: Dışişleri Bakanlığı Biden'a gelen mesajları gizliyor
Abone Ol Google News
Kimliği ve yaşadığı yer tespit edildi

Kimliği ve yaşadığı
yer tespit edildi

​EGM'den Kur'an-ı Kerim yırtan kişi hakkında açıklama.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Can kaybı, ağır hasta ve günlük vaka yine arttı.
İki milyonluk kaza

İki milyonluk kaza

Daha bayiye bile varamadan sıfır araçlar pert oldu.
Çocuklarımız nerede?

Çocuklarımız nerede?

​Ermenistan'da aileler Savunma Bakanlığı'nı bastı.

'Delikanlılık dayanmıyor'

'Delikanlılık dayanmıyor'

Bakan Soylu, koronavirüs rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Bir aşıdan daha müjdeli haber

Bir aşıdan daha müjdeli haber

ABD'li ilaç şirketi aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı.
Ahmet Kekeç'e veda

Ahmet Kekeç'e veda

​Eyüp Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Yıldız oyuncular <br>kadroda yok

Yıldız oyuncular
kadroda yok

​​Milli takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.
Birçok ilke imza atacaklar

Birçok ilke imza atacaklar

​Fatih ve Kanuni, yeni sondajlara hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.