ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.
Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.
7 ülkeye gidecek
Pompeo, Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gidecek. Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." açıklamasını yapmıştı.