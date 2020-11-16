ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi

İnce'den 'ortak anayasa çalışması' açıklaması: Görünen şu ki yapılmış, insanların kafasını karıştırmamak lazım

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018 yılında ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasıyla ilgili, 'Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım' dedi.