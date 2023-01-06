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POLİTİKA

ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Coğrafi İsimler Kurulunun "Türkiye" ismini kullanmaya başladığını bildirdi. Altun, "Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Coğrafi İsimler Kurulunun "Türkiye" ismini kullanmaya başladığını bildirdi.

Altun, "Ülkemizin isminin telaffuzunun Türkiye olarak değiştirilmesi konusunda son olarak ABD Coğrafi İsimler Kurulu da gerekli adımı atarak 'Türkiye' ismini kullanmaya başlamıştır. Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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