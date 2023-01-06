ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım ayıyla birlikte başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin aralıkta hızlandığına işaret ederek enflasyonda düşüşlerin devam edeceğinin bundan sonraki aylarda da görüleceğini bildirdi. Tarımsal destekleri her geçen gün artırdıklarını belirten Nebati, "2023'te çiftçilerimize yapılacak tarımsal desteklemeler için, geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak 54 milyar lira kaynak tahsis ettik. 2023 yılı için ürün bazında mazot desteğinde yüzde 130 ila yüzde 395 arasında değişen oranlarda; gübre desteğindeyse yüzde 130 ve yüzde 163 oranlarında yıllık artış gerçekleştirdik" dedi.