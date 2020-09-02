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Gündem ABDden Doğu Akdeniz çıkışı Rumlara silah vermemiz doğru bir karar
POLİTİKA

ABD'den Doğu Akdeniz çıkışı: Rumlara silah vermemiz doğru bir karar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun askıya alınması için uzun zamandır çalıştıklarını belirterek "Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerilim zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Pompeo, Türkiye ve Yunanistan’a Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Diğer
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Akdeniz’de tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde ABD’den provokatif bir adım geldi. Washington, Kıbrıs’ta barışa yardımcı olmak amacıyla Rum Kesimi’ne koyduğu silah ambargosunu 33 yıl sonra kaldırdı. Bu karara Türk yetkililerden tepki yağdı.

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ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı
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ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı

Tansiyonu düşürme çağrısı yaptı

Silah ambargosunu kaldırdığını dün Twitter mesajıyla dünyaya duyuran ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yeni açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Herkesten bölgedeki gerginliği düşürmelerini istiyoruz" dedi.

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