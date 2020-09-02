ABD'den Doğu Akdeniz çıkışı: Rumlara silah vermemiz doğru bir karar

Akdeniz’de tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde ABD’den provokatif bir adım geldi. Washington, Kıbrıs’ta barışa yardımcı olmak amacıyla Rum Kesimi’ne koyduğu silah ambargosunu 33 yıl sonra kaldırdı. Bu karara Türk yetkililerden tepki yağdı.
Tansiyonu düşürme çağrısı yaptı
Silah ambargosunu kaldırdığını dün Twitter mesajıyla dünyaya duyuran ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yeni açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Herkesten bölgedeki gerginliği düşürmelerini istiyoruz" dedi.