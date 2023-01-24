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ABD'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya ilişkin peş peşe açıklamalar

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması skandalına dair açıklamalarda bulundu.

09:23 . 24/01/2023 Salı
AA
Ned Price - Karine Jean-Pierre

Ned Price - Karine Jean-Pierre

İsveç
'te yaşanan skandallara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde, polislerin koruma"sı altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç yetkilileri söz konusu yakma eylemine de izni vermişti.

İSVEÇ'E NATO KAPISI KAPANDI

Yaşananlar sonrası bugün Kabine Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e oldukça sert ifadelerle yüklendi.

"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler" ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.

ABD DIŞİŞLERİ İSVEÇ'TEKİ SALDIRIYI KINAYAMADI

ABD Dışişleri Sözcüsü
Ned Price
, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-Kerim'in yakılmasına ilişkin olaya dair açıklamalarda bulundu.

Yaşananların saygısızca ve tiksindirici olduğunu söyleyen Price, bu eylemin art niyetle yapılmış olabileceğini dile getirdi.

Price,
"Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç Başbakanı'nın (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir
" dedi.
Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, 2010'da Florida'da bir papazın Kur'an-i Kerim'i yakma etkinliği düzenlemeyi planladığını hatırlatarak
"Bazı şeyler yasal ama çirkin olabiliyor"
dedi.

Sözcü, "Aynı zamanda, İsveç'te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa'daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız" diye konuştu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü
Karine Jean-Pierre
, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, birçok kişi için kutsal olan bir kitabın yakılmasına ilişkin "yasal olabilir ama bu eylemin münasip olduğu anlamına gelmez" yönündeki açıklamasını desteklediklerini, bu davranışın "son derece saygısızca bir eylem" olduğunu ifade etti.

Jean-Pierre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in önemli adımlar attıklarını belirterek, iki ülkenin NATO üyesi olmaya hazır olduğu ve bunun Avrupa'nın güvenliği için iyi olacağı değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan Sözcü Türkiye'nin "muteber bir ortak" olduğu vurgusunu yineledi.




#İsveç
#Ned Price
#Karine Jean-Pierre
44 dakika önce
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ABD'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya ilişkin peş peşe açıklamalar
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