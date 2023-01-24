ABD'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya ilişkin peş peşe açıklamalar

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Ned Price - Karine Jean-Pierre
Yaşananlar sonrası bugün Kabine Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e oldukça sert ifadelerle yüklendi.
"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler" ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.
Yaşananların saygısızca ve tiksindirici olduğunu söyleyen Price, bu eylemin art niyetle yapılmış olabileceğini dile getirdi.
Sözcü, "Aynı zamanda, İsveç'te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa'daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız" diye konuştu.
Jean-Pierre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in önemli adımlar attıklarını belirterek, iki ülkenin NATO üyesi olmaya hazır olduğu ve bunun Avrupa'nın güvenliği için iyi olacağı değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan Sözcü Türkiye'nin "muteber bir ortak" olduğu vurgusunu yineledi.