ABD’li Anthony Manisa’da kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde konuşan Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, İslam dini hakkında bilgiler vererek Müslümanlığı seçen Anthony için İslam dinini en güzel şekilde yaşaması tavsiyesinde bulundu. Müftü Bakır, “Amerika vatandaşı Anthony kardeşimizin ihtida merasimi için birlikteyiz. Bu merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz” dedi.

Merasim, Anthony’nin Kelime-i Şehadeti getirmesi ve yapılan dua ile sona erdi. Müslüman olduktan sonra Emin Latif ismini alan Anthony’i tebrik eden Müftü Nedim Bakır, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından olan İngilizce Kur’an-ı Kerim Meali ile İslam dinine dair çeşitli kitaplar hediye etti.

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Müslüman olduktan sonra Emin Latif Nguyen ismini alan Anthonny, Manisa’daki hayatı boyunca Müslümanlıktan etkilendiğini belirterek din değiştirdiğini söyledi.

FOTOĞRAF 9 Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 26 Temmuz 2021 tarihinde ’Ateşli silah ile kasten yaralama’, ’Konut dokunulmazlığı ihlali’ ve ’Mala zarar verme’ olaylarının şüphelisi ve firari durumda bulunan G.K.’nin (40) jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ikamet adresine döndüğünün tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada salonda bulunan kanepenin altına kazılmış bir çukurun içinde şüpheli G.K. ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı düşünülen seri numarası olmayan 9 milimetre çapında bir tabanca da ele geçirildi. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Manisa'daki operasyonda ilginç görüntü: Salona kazdığı çukurun içinde yakalandı Manisa'da, birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan G.K., jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte seri numarası olmayan 9 milimetre çapında bir tabanca da ele geçirildi. BiP'te paylaş

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