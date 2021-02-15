ABD’nin Gara açıklamasına tepki: Amerikalı Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

Irak’ta 13 vatandaşımızın PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası ABD'den yapılan açıklamaya tepki göstermek için Amerikalı Büyükelçi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin tepkisinin "en kuvvetli şekilde" ABD Büyükelçisine iletildiği belirtildi.

ABD "Eğer PKK yaptıysa kınayacağız" demişti

Geçtiğimiz günlerde örgütün Suriye’deki uzantısı YPG’ye onlarca TIR’dan oluşan silah yardımı ve zırhlı araç sevkiyatı yapan ABD yönetimi, şehitlerle ilgili yayımladığı mesajda, "Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.