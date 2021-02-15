Gündem ABDnin Gara açıklamasına tepki Amerikalı Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı
POLİTİKA

ABD’nin Gara açıklamasına tepki: Amerikalı Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gara açıklaması sonrası, Amerikalı Büyükelçi David Satterfield'ı bakanlık binasına çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin tepkisinin "en kuvvetli şekilde" iletildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
ABD Büyükelçisi David Satterfield
ABD Büyükelçisi David Satterfield

Irak’ta 13 vatandaşımızın PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası ABD'den yapılan açıklamaya tepki göstermek için Amerikalı Büyükelçi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin tepkisinin "en kuvvetli şekilde" ABD Büyükelçisine iletildiği belirtildi.

ABD "Eğer PKK yaptıysa kınayacağız" demişti

Geçtiğimiz günlerde örgütün Suriye’deki uzantısı YPG’ye onlarca TIR’dan oluşan silah yardımı ve zırhlı araç sevkiyatı yapan ABD yönetimi, şehitlerle ilgili yayımladığı mesajda, "Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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