II.Abdülhamid Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Dünya

Rus medyası: Türkiye bağımsız bir güç merkezine dönüşüyor

Rusya merkezli haber sitesi olan Rusvesna.Su’da kapsamlı bir Türkiye analizi yayımlandı. Yazıda, Türkiye’nin kendi başına hareket ettiği belirtilerek, “Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek bağımsız bir güç merkezine dönüşüyor” ifadesine yer verildi. Türkiye’nin güçlü demografik artışına ve koronavirüs şartlarına rağmen ekonomik büyümesinin arttığı görüşüne yer verildi. Rusya’nın konumunun da ele alındığı yazıda, Türkiye’nin çok kutuplu dünyada “yeni ve iddialı bir kutup ” olarak doğduğu aktarıldı.