Gündem IIAbdülhamid Han vefatının 104üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
İSTANBUL

II.Abdülhamid Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ‘Ahde Vefa’ programı kapsamında II.Abdülhamid Han, kabri başında anıldı. Yaklaşık 60 Tuzlalı vatandaş, kabir ziyaretinin akabinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti.

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Haber Merkezi İHA
Abdülhamid Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
Sultan Abdülhamid Han Hazretleri El-muzaffer daimâ.

Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ve tarihin önemli karakterlerinin kabirlerinde ziyaret edildiği ‘Ahde Vefa’ programı kapsamında 60 Tuzlalı vatandaş, II. Abdülhamid Han’ın kabrine götürüldü. Osmanlı Devleti’nin 34’üncü padişahı olan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 104’üncü yıl dönümüne denk getirilen programda katılımcılar, kabrin başında dua ettiler. Kabir ziyaretinin ardından katılımcılar rehber eşliğinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti.

Geziye katılan Tuzlalı vatandaşlar, tarihin önemli kahramanlarının hatırlatıldığı programlar dolayısıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

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