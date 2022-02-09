II.Abdülhamid Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Tuzla Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ve tarihin önemli karakterlerinin kabirlerinde ziyaret edildiği ‘Ahde Vefa’ programı kapsamında 60 Tuzlalı vatandaş, II. Abdülhamid Han’ın kabrine götürüldü. Osmanlı Devleti’nin 34’üncü padişahı olan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 104’üncü yıl dönümüne denk getirilen programda katılımcılar, kabrin başında dua ettiler. Kabir ziyaretinin ardından katılımcılar rehber eşliğinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti.
Geziye katılan Tuzlalı vatandaşlar, tarihin önemli kahramanlarının hatırlatıldığı programlar dolayısıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.