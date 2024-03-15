ABD'ye kaçan Eylem Tok ve katil oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Merak edilen soruyu hukuk uzmanı yanıtladı

Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı otomobil ile bir kazaya karıştı. Kazada 1 çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Timur’u olay yerinden alan annesi yazar Eylem Tok, yurt dışına kaçırdı. Dün New York sokaklarında anne ve oğlunun güle oynaya görüntülendikleri anlar büyük tepki çekmişti. Bugün ise baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Herkesin merak ettiği konu ise Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği.
Yazar Eylem Tok'un ölümle sonuçlanan trafik kazasına sebebiyet veren oğlunu Türkiye'den kaçırması ile ilgili konuşan Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sınar, herkesin aklındaki sorunun yanıtını verdi.
“Avrupa kıtasındaki Avrupa Konseyi Suçları İadesi Sözleşmesi'ne de tarafız”
“Adalet Bakanlığı'nın bu kadar hızlı aksiyon aldığı başka vaka bilmiyorum”
Adalet Bakanlığı'nın bu kadar hızlı aksiyon aldığı başka vaka bilmediğini söyleyen Hasan Sınar'a göre bunda kamuoyu ve sosyal medya baskısı etkili oldu. Bununla prosesin kendisinin uzun ve yorucu bir süreç olması nedeniyle her an için bu insanların Amerika'dan kaçma ihtimaline de dikkati çekti.
“Türkiye'nin eli kuvvetli diplomatik imkânlar seferber edilmeli”
Bu davanın ABD tarafında nasıl bir yankı bulacağının izlenmesi gerektiğini ifade eden Hasan Sınar sözlerini şöyle sürdürdü:
- “Aslında Türkiye'nin eli kuvvetli. İsnat edilen suç, Amerikan hukukunda bizden daha ağır cezalandıran bir suç. Türkiye'de bir insana bu şekilde çarpıp kaçtığınız zaman hapiste yatma süreniz çok azdır. Belki infaz sistemi nedeniyle cezaevinde kalmazsınız bile. Ama Amerika'da çok ağır cezalar alırsınız bu fiil nedeniyle. Yani suçun niteliğine göre sürecin hızlanması, diplomatik imkânların seferber edilmesine bağlı. Eğer Amerika üzerinde bir baskı grubu oluşturulursa ve derhal bu konuda bir karar alınması için çaba sarf edilirse iade mümkün olabilir”
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığınca, İstanbul'da meydana gelen kaza sonucu 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra yurt dışına kaçan T.C. (17) ile annesi Eylem Tok'un iadesi için talepname hazırlanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tok ve oğlunun hem diplomatik yollar, hem de Interpol aracılığıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.