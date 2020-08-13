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EĞİTİM

Açık Öğretim lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçlarına ilişkin takvim..

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Binlerce öğrenci Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman gerçekleştirilecek? İşte açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin takvim..

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınav sonuçlarının 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.​
AÖL sınav sonuçlarının 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.​

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavının ardından öğrenciler heyecanla sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

AÖL sınav sonuçları Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

İşte, 2019-2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları hakkında ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. AÖL sınav sonuçlarının 17 Ağustos 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NEREYE YAPILACAK?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/or... adresinden ulaşabilecek.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacak.

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