Açıköğretim’de yaz okulu fırsatı: Yüz binlerce öğrenciye ilgilendiren konu büyük avantaj sağlayacak

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın üniversite yönetimini acil toplantıya çağırması ile “yaz okulu”nun açılması yönünde karar alındı. Yaz okulu hem tüm öğrencileri kapsıyor hem de öğrencilere, üç ders sınav uygulamasına göre çok daha fazla imkân sağlıyor. Kayıt işlemleri bugün başladı, 28 Temmuz 2020 Salı günü 23.00'te sona erecek.

3 DERSTEN 5 DERSE ÇIKARILDI

Yaz okuluna sadece mezuniyet aşamasındaki üç dersi kalan sınırlı sayıdaki öğrenciler değil, mezuniyet aşamadınsa olsun olmasın Açıköğretim Sistemi’ndeki tüm öğrenciler başvurabiliyor ve tüm öğrenciler 3 değil, 5 ders seçme hakkına sahip. Üç ders sınav uygulamasında mezuniyet aşamasındaki öğrenci sadece bu yıl kayıt yaptırıp, başarısız olduğu üç dersten sınava girebilirken yaz okulu uygulamasında bu yıl kayıt yaptırmış olmak gibi bir önkoşul da bulunmuyor. Ayrıca yaz okulunda, öğrenciler sistemde açık olan derslerden hiçbir önkoşul olmadan istediği 5 dersi alabilme imkânına sahip. Bu sayede öğrenciler üst sınıftan ders alarak erken mezun olma hakkı kazanmış oluyor.

DGS, KPSS VE ALES DİKKATE ALINDI

Üniversite yönetimi, yaz okulu takvimini de öğrencilerin geleceğini düşünerek hiçbir öğrencinin hak kaybına uğramayacağı şekilde düzenledi. Yaz okulu, lisansüstü eğitime başvurmak isteyen öğrenciler için önkoşul olan ALES sınav sonuçlarının açıklanmasından önce tamamlanmış oluyor. Yine yaz okulu, mezun adayı öğrencilerin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gibi sınavlara katılmalarına da hiçbir engel teşkil etmiyor. Ayrıca bu sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin mezuniyet işlemleri de kayıt, başvuru tarihlerinden önce tamamlanmış oluyor.