'Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesi: Terör devleti İsrail barışın önündeki en büyük engel

Online olarak düzenlenen İslam ülkeleri ve toplumlarının Diyanet İşleri Bakanları /Başkanları / Başmüftüleri Acil Kudüs İstişare Toplantısı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hazırlanan sonuç bildirgesini açıkladı. Sonuç bildirgesinde yer verilen ifadeler şöyle:

Kutsal değerleri hiçe sayan azgın ve zorba topluluk, Kudüs’ün diğer dinler için kutsiyetini ve insanlık için değerini de ihlal etmektedir. Müslümanların Kudüs’e giriş ve çıkışlarını engellemekte, halkın ibadet etme hürriyetlerini engellemektedir.

BİLİNÇLİ YILDIRMA POLİTİKASI UYGULANIYOR

Özellikle son yıllarda bilinçli bir yıldırma politikası uygulanmaktadır. İşgalciler tarafından mabet masuniyeti sürekli ihlal edilmekte ve mübarek Ramazan ayında mescitte ibadet eden insanlara tüm dünyanın gözü önünde silahlarla müdahale edilmektedir. İnsanlık tutumu şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz.

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İSRAİL BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Kudüs’te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasp etme girişimi, tehcire zorlanması insanlık suçudur. Asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail bu tutumuyla barışın önünde en büyük engeldir.

Dünya barışının yolu orta doğudadır. Orta doğu barışının yolu ise Kudüs’ten geçmektedir. Kudüs’e barış ise işgalin bir an önce durdurulması ve Müslümanların şehirle olan dini tarihi ve sosyokültürel bağlarının yeniden tesis edilmesiyle olacaktır.

ÜLKELER TERÖR DEVLETİNİ ŞIMARTMAKTAN VAZGEÇMELİ

İşgalci İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırıları dünya barışının önündeki en büyük engeldir. Bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıması terör devletini şımartan vahim bir karardır. Bu yaklaşımdan derhal vazgeçmeliler.

KUDÜS ZİYARETLERİ TEŞVİK EDİLECEK

Kudüs meselesi tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin’i ve Mescid-i Aksa’yı her zeminde savunacaktır. Kudüs, Filistin’in ebedi başkentidir. Hiçbir şey bunu değiştiremeyecektir. İslam coğrafyasında Kudüs ziyaretleri teşvik edilecektir.

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GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e: Tüm zalimler gibi helak olacaksınız