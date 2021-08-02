Acımasızca katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi

Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde “Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti” dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir, polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

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Mustafa Murat Ayhan

Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak’taki ormanlık alana gömdüm” dediği öğrenildi.

GÜNDEM Üniversiteli Azra'nın katil zanlısı cezaevine gönderildi

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım herkesi etkiledi

Vahşice katledilen 21 yaşındaki talihsiz kızın 17 Nisan tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım okuyanları derinden etkiledi.

Azra’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar. Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi” yazdığı görüldü.