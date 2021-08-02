Gündem Acımasızca katledilen Azranın sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı
ANTALYA

Acımasızca katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı

Antalya'da acımasızca katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun 17 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı. Azra'nın paylaşımında “Bizi de sonradan koruyacaklar, her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi” yazdığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Acımasızca katledilen Azranın sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı
Azra Gülendam Haytaoğlu

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi

Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde “Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti” dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir, polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

Mustafa Murat Ayhan
Mustafa Murat Ayhan

Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak’taki ormanlık alana gömdüm” dediği öğrenildi.

Üniversiteli Azra'nın katil zanlısı cezaevine gönderildi
GÜNDEM
Üniversiteli Azra'nın katil zanlısı cezaevine gönderildi

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım herkesi etkiledi

Vahşice katledilen 21 yaşındaki talihsiz kızın 17 Nisan tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım okuyanları derinden etkiledi.

Azra’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar. Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi” yazdığı görüldü.

Abone Ol Google News
Marmaris yangınında beşinci gün

Marmaris yangınında beşinci gün

​Alevler mahalleyi sardı, vatandaşlar böyle tahliye edildi.
Vaka artış hızında azalma

Vaka artış hızında azalma

​Türkiye'nin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.
‘Help Turkey’ organizasyonunu İngiliz uzman deşifre etti: Tweetleri atıp hesap adlarını değiştirdiler

​Bakan Bilgin, orman yangınından etkilenen bölgeler için alınan kararı duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'iç barış ve huzur' çağrısı.

​Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı.

​Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı.

"Yalan haber ve fitne yangınla mücadele edenleri yaralıyor."

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki.

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.