​Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Bu operasyona karşı 'savaşma' demek asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu operasyona karşı 'savaşma' demek asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Gül, "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır" şeklinde konuştu.

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Gül, "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir. Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır" açıklamasında bulundu.