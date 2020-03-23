Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok, telefonla görüşler ikiye çıkarıldı

Adalet hizmetlerinde koronavirüse yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Gül'ün açıklamasından satır başları şöyle:
Telefonla görüş ikiye çıkarıldı
"Tekrar ediyorum ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefonla görüşme hakları da birden ikiye çıkarıldı.
Haciz işlemleri 30 Hazirana kadar ertelendi
Davalar UYAP üzerinden bildiriliyor. Haciz işlemleri 30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın isteği ile ertelendi.
Tedbiri ihlal suçtur
Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur.
Noterler de dönüşümlü hizmete geçiyor Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi. Noterler de yarından itibaren nöbet sistemine geçecek. Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışması sistemine geçildi. Burada da dönüşümlü olarak hizmet verilecek. Acil olmayan hiçbir işlem için noterlere gitmeyelim.