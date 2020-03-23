Gündem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok, telefonla görüşler ikiye çıkarıldı
POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok, telefonla görüşler ikiye çıkarıldı

Adalet hizmetlerinde koronavirüs salgınına yönelik alınacak tedbirlerle ilgili düzenlene ikinci koordinasyon toplantısından sonra konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Tekrar ediyorum ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır" dedi. Adliyelerde nöbet sistemine geçildiğini açıklayan Gül, noterlerin de nöbetleşe hizmet vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

Adalet hizmetlerinde koronavirüse yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Gül'ün açıklamasından satır başları şöyle:

Telefonla görüş ikiye çıkarıldı
"Tekrar ediyorum ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları saklıdır. Telefonla görüşme hakları da birden ikiye çıkarıldı.
Haciz işlemleri 30 Hazirana kadar ertelendi

Davalar UYAP üzerinden bildiriliyor. Haciz işlemleri 30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın isteği ile ertelendi.

Tedbiri ihlal suçtur

Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur.

  • Noterler de dönüşümlü hizmete geçiyor Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi. Noterler de yarından itibaren nöbet sistemine geçecek. Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışması sistemine geçildi. Burada da dönüşümlü olarak hizmet verilecek. Acil olmayan hiçbir işlem için noterlere gitmeyelim.

Adalet Bakanı Gül: Zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: Zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok
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