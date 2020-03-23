Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok, telefonla görüşler ikiye çıkarıldı

Noterler de dönüşümlü hizmete geçiyor Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi. Noterler de yarından itibaren nöbet sistemine geçecek. Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışması sistemine geçildi. Burada da dönüşümlü olarak hizmet verilecek. Acil olmayan hiçbir işlem için noterlere gitmeyelim.