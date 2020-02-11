Gündem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en yorulmaz lideridir
POLİTİKA

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en yorulmaz lideridir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en yorulmaz lideridir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir“ dedi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika
Son dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir“ dedi.

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