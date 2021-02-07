Gündem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik asla geçit vermeyeceğiz
POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik asla geçit vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 9 yıl önce MİT'e kurulan kumpasın 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu belirterek, "Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 9 yıl önce MİT'e kurulan kumpasın 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu belirterek, "Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

ASLA GEÇİT VERMEYİZ

Bakan Gül, Twitter hesabından, FETÖ'nün '7 Şubat MİT Kumpası'nın 9'uncu yıl dönümünde açıklamada bulundu. Bakan Gül, "7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz’a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

Abone Ol Google News
FIFAdan yanıt bekliyorlar

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

​Burdur'da dikilen toplar dünya sahalarına hazır.
İsmini duyan Gerçek mi? diye soruyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

​İnanmayıp kimliğine bakıyorlar...
Fransız basını Türkiyenin artan etkinliğinden endişelerini manşete taşıdı

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

'Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz'

'Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz'

Bu köyün her ihtiyacı köylüler tarafından yapılıyor.

Buzul faciası

Buzul faciası

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu, 150 kişi kayıp.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.