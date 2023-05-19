Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu nasıl yapacağını şaşırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da konuştu.
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Bakan Bozdağ, Türkiye'nin 14 Mayıs tarihinde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni gerçekleştirdiğini söyledi.
Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki çoğunluğu elde ettiğini aktaran Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, seçime katılan vatandaşlarımızın kullandığı geçerli oyların yaklaşık yüzde 50'ni aldı ve açık ara birinci oldu. Ancak seçim anayasa gereği, yasalar gereği ikinci tura kalmış oldu. Şimdi kalan kısmı hep birlikte ikmal edeceğiz. Esasında milletimizin 14 Mayıs'ta verdiği iradenin 28 Mayıs'ta tekemmül etmesine birlikte şahit olacağız. Seçim sonuçları ülkemize tekrar tekrar hayırlı, uğurlu olsun diye dua ve temennide bulunuyorum." dedi.
Bozdağ, sandıkta vatandaşların bütün siyasi partilere seçim sonuçlarıyla bir mesaj verdiğini aktararak, AK Parti'nin her seçim bu sonuçları doğru okuyarak adım attığını ifade etti.
Şanlıurfa'da da seçmenlerin hem Cumhur İttifakı'na hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verdiğini aktaran Bozdağ, tüm Şanlıurfalılara ayrı ayrı teşekkür etti.
Seçim süresinde yaşananları herkesin yakından takip ettiğini aktaran Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünyanın neresinde ikinci tura giden diktatör gördünüz"
Bakan Bozdağ, ikinci tur seçimlerine yönelik çok net ifade kullandıklarını ve milletin iradesinin başlarının üstünde olduğunu vurguladı.
Milletin 28 Mayıs'ta demokrasiyi içine sindirememiş kişilere en büyük cevabı vereceğinin altını çizen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı"
Bakan Bozdağ, seçimlerin hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine gitmeye başladığını işaret ederek,
Türkiye'nin dik duruşu olan bir lidere ihtiyacı olduğunun altını çizen Bozdağ, "Türkiye'nin iklime göre duruşu, oturuşu, kalkışı, değişen liderlere değil, duruşu net olan liderlere ihtiyacı var. Birden bire kalp işaretleri yaparken yumruklamaya dönen psikolojisi dengesi bozulanlara değil iradesi istikameti net olan, duruşu net olan Erdoğan gibi dirayetli bir lidere ihtiyaç var. Dünyanın gözünün içine bakıp 'dünya beşten büyüktür' deme cesaretini gösteren bir iradeye ihtiyaç var. Karşısındakileri görünce fikri değişenlerle Türkiye'nin alacağı bir yol yoktur." dedi.