Gündem Adalet Bakanı Bozdağ İsveç heyeti Türkiyeye geliyor
POLİTİKA

Adalet Bakanı Bozdağ: İsveç heyeti Türkiye'ye geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya’dan iadeler konusu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek." dedi.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bozdağ: İsveç heyeti Türkiyeye geliyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın iadeler konusunda henüz bir adım atmadığını belirten Bozdağ, özetle şunları söyledi:

"İsveç ve Finlandiya’dan iadeler konusu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde.

PKK, FETÖ VE DHKP-C'LİLERİN İADESİNİ İSTİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya’ya gideceğini biliyorum.

Bizim iade isteğimiz PKK ve FETÖ, DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya’dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi.

YARGI PAKETİ SON AŞAMAYA GELDİ

  • ABD’den defalarca istedik, onlarca klasör gönderdik. Muhataplarımıza söyledik. ‘Bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz’ dedik. Yargı paketi ile ilgili hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak’tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz."

Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
EKONOMİ
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
Bizzat kendi seçti

Bizzat kendi seçti

​Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı.
Çip krizine çözüm Türkiyeden

Çip krizine çözüm Türkiye'den

​Silikon Vadisi'nde öğrendi: ASELSAN ve TOGG için üretecek.
Çalışma Bakanı Bilgin EYT için tarih verdi: Çalışmalar tamamlandı

​'FETÖ ve PKK üyelerinin iadeleri konusu görüşülecek.'

'Aşılar ülkemize ulaştı ve dağıtımına başlandı.'

​Türkiye'nin en büyüğü: Her hastaya bir oda
Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​İBB'nin 'Bizans' rüyasına AK Parti'den sert tepki

Yeni kampanya geliyor: Ekim ayı içinde açıklanacak.

​Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış

​Mersin'deki saldırı sonrası etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu: Saldırıyı PKK'lı teröristler gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.