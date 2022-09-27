Adalet Bakanı Bozdağ: İsveç heyeti Türkiye'ye geliyor

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın iadeler konusunda henüz bir adım atmadığını belirten Bozdağ, özetle şunları söyledi:

"İsveç ve Finlandiya’dan iadeler konusu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde.

PKK, FETÖ VE DHKP-C'LİLERİN İADESİNİ İSTİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya’ya gideceğini biliyorum.

Bizim iade isteğimiz PKK ve FETÖ, DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya’dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi.

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YARGI PAKETİ SON AŞAMAYA GELDİ

ABD’den defalarca istedik, onlarca klasör gönderdik. Muhataplarımıza söyledik. ‘Bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz’ dedik. Yargı paketi ile ilgili hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak’tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz."