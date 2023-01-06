Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya eleştiri: Cumhurbaşkanı adayı değil özel kalem müdürü arıyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Avukatlar Buluşması" organizasyonuna katıldı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, birçok avukat ve partili etkinliği takip etti. Bakan Bozdağ toplantıda konuşma gerçekleştirdi.

"BİR SENEDE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İSTİŞARE SÜRECİ KARARI ALABİLMİŞLER"

Konuşmasında 6'lı masanın 9 saatlik görüşmesine eleştiri yönelten Bozdağ, "6'lı masayla ilgili birkaç hususu burada ifade etmek isterim. Tabii takip ediyorsanız 6'lı masayı dün de toplanmışlar 9 saat konuşmuşlar. Yayınladıkları bildiriye baktım daha önce yaptıkları açıklamaları toplayıp alt alta yazmışlar, altına da imza atmışlar. Yani fazla bir emek yok. Bakıyorsunuz hiçbir şey yok ama çok ilgimi çekti, neredeyse bir yıl oldu karar almışlar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı istişare sürecini başlatmışlar. İyi yapmışlar, bir senede cumhurbaşkanlığı adaylığı istişare süreci kararını alabilmişler. Bu memleketin meseleleri çözülmek için, eğer istişare kararı almak için bir yıl toplan, toplan dağıl, toplan toplan dağıl yapacaklarsa, o zaman, vay bu milletin haline.

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"TÜRK MİLLETİ, 6'LI MASAYI TOPLASANIZ BİR 'TAYYİP' ETMEYEN BİRİLERİNE BU ÜLKEYİ EMANET ETMEZ"

Şimdi daha ileri gidiyorlar, diyorlar ki 'Her ne karar alacaksa cumhurbaşkanı bizim imzamızla alacak. Bizim hepimizin imzası olacak. Ben hep söylüyorum, bunlar, Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyor, kendilerine itaat edecek bir emir eri arıyorlar. Dün dinledikten sonra bunu da değiştiriyorum. Bunlar, 6 tane lider Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil, 6 lideri idare edecek bir özel kalem müdürü arıyorlar. Bunlar imzalayacak. O gereğini yapacak.

Peki Anayasa'yı ne yapacağız? Anayasa 104, yetkiyi kime vermiş, Yüzde 1 bile oy alamayan Türkiye'nin yönetimine çöksün diye mi vermiş? Yüzde 1'i bulamayan adam yüzde 51 cumhur oyu almış cumhurbaşkanına emir ve talimat versin diye mi o hükümleri koymuş? Böyle bir saçmalık olur mu? Bu nedir? Bu çok açık, net söylüyorum. 'Biz anayasayı çiğneye çiğneye millet yetki verirse anayasayı ayaklarımızın altına alacağız, Türkiye'yi böyle yöneteceğiz demektir. Bu Anayasa'ya fiili bir darbedir. Size sormadan çay bile içemeyecek mi bu adam arkadaşlar? Uykusu geldi yatamayacak bu adam? İhtiyacı geldi gidemeyecek mi bu adam? Evde çocuğu sıkıntıya girdi, hepsini size mi soracak? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü ve dirayetli bir liderle, cesur bir liderle yönetilen aziz Türk milleti, 6'lı masayı toplasanız bir 'Tayyip' etmeyen birilerine bu ülkeyi emanet etmez" diye konuştu.

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Konuşmanın ardından etkinlik basına kapalı şekilde devam etti.

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