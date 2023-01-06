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POLİTİKA

Muharrem İnce’den altılı masaya eleştiri: Sekretarya Cumhurbaşkanı istiyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masayı eleştirerek "Sekretarya bir cumhurbaşkanı istiyorlar" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce’den altılı masaya eleştiri: Sekretarya Cumhurbaşkanı istiyorlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa’da İshakpaşa Camisinde kıldığı Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler"

Altılı masayı eleştiren İnce "İktidar karşısında umut olması gereken altılı masada bayrak indirenler var Türklüğü kaldıranlar var, anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz. Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı böyle cumhurbaşkanı olur mu kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50 1 ile seçilecek adam yüzde 1 alan genel başkana soracak şuraya kimi müdür yapalım diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye’yi bu uçurumun kenarından alacağız." dedi.

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