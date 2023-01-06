Yine aday çıkmadı: 10’uncu kez bir araya geldiler istişare kararı aldılar

Altılı masanın 10’uncu toplantısından da aday ismi çıkmadı. 9,5 saat süren toplantıda genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındığı açıklandı. Parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritasının ise 30 Ocak’ta yapılacak tanıtımda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, çağ dışı olarak tanımlanan başörtüsü yasağının bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki teminatın gerçekleşmesi için tam bir mutabakat içinde olunduğu belirtildi. Bunun için iktidara yeni bir öneri sunulacağı kaydedildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

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