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Adalet Bakanı Bozdağ'dan İsveç'in Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı planına kınama

İsveç'te Kuran'-ı Kerim'e yönelik yapılması planlanan alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İsveç polisi tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesine bir tepki de Adalet Bakanı Bozdağ'dan geldi. Alçak saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bozdağ, "Bu eyleme izin verilmesi, bir akıl tutulmasıdır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümetini ve polisini kınıyorum." dedi.

10:16 . 21/01/2023 Cumartesi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

İsveç polisinin Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı planına tepkiler büyüyor. Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç'teki saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "İsveç polisi tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesi, bir akıl tutulmasıdır' diyen Bakan Bozdağ, 'Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümetini ve polisini kınıyorum." ifadelerini kullandı.




#isveç
#Kuran-ı Kerim
#saldırı
6 dakika önce
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan İsveç'in Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı planına kınama
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