Adalet Bakanı Bozdağ'dan İsveç'in Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı planına kınama

İsveç polisinin Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı planına tepkiler büyüyor. Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç'teki saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "İsveç polisi tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesi, bir akıl tutulmasıdır' diyen Bakan Bozdağ, 'Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümetini ve polisini kınıyorum." ifadelerini kullandı.