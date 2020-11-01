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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül açıkladı: Başsavcılık deprem sonrası soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir depremi sonrası kasıt, ihmal veya herhangi bir mevzuata aykırı bir hususun varlığının tespit edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Mevzuata aykırı hususlar tespit edilecek

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Gül, "Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı. Bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi. Tüm bu süreçleri; enkaz çalışmalarıyla, bilirkişi çalışmaları, teknik çalışmaları yapıyorlar. Başsavcılığımız bu konuyla ilgili kamuoyuyla paylaşacaktır ama büyük bir titizlikle, kasıt, ihmal veya herhangi bir mevzuata aykırı bir husus tespit edilmesi durumunda gereği yapılacaktır" dedi.

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İzmir Adliyesinde 2 blok tedbir amaçlı kullanılamayacak

İzmir Adliyesi'nde bütün adli hizmetlerin kesintisiz bir şekilde yapılabileceğini aktaran Gül, "Bugün ve dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yetkililer, tüm teknik ekipler adliyemizin durumunu tespit etmiş oldu. 8 bloktan oluşan bir adliye, İzmir Adliyesi. İki blokta tespitler devam ediyor ve biz tedbiren çalışmalar bitinceye kadar da bu iki bloğun kullanılmaması hususunda bir karar aldık. Diğer bloklarda hizmetlerin yapılmasına yönelik herhangi bir teknik engel olmadığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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