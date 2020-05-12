Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Adalet Bakanı Gül Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadele sergiliyor. Virüs din, dil ve ırk gözetmemektedir.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık yeni normal var.

Gerek koordinasyon toplantılarımız ve tüm görüşmeler ortak değeri bulmaya yöneliktir.

Akıl, güç, el birliği ile bu beklentileri karşılamak hepimizin görevidir.

"BAYRAMDAN SONRA TÜM UYGULAMALAR YUMUŞATILACAKTIR"

Hukuk devleti idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir.

İçinde bulunduğumuz adalet idealimiz hiçbir zaman durmadı, değişmedi.

Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz.

Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır.

Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır.

Noterler ve Adli Tıp normal çalışma düzenine geçti.

16 Mart'tan bu yana yaklaşık 7 milyon maske, 900 bin tulum üretilmiştir. 80 ton kolonya, 2500 ton temizlik malzemesi ve dezenfektan üretilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
İlk kez vaka ve vefat yok

İlk kez vaka ve vefat yok

​Büyükşehirlere ek olarak karantinadaki Zonguldak'tan güzel haber.
HDP vekili 650 bin TLlik arabasıyla geldi

HDP vekili 650 bin TL'lik arabasıyla geldi

​"Benim oğlum taş üstünde yatıyor, bunlar bu arabalarla geziyor."
Kulaklık için bekliyorum

Kulaklık için bekliyorum

​AVM önünde kuyruk oluşturan vatandaşlardan ilginç sözler...
Ölçüme başladılar

Ölçüme başladılar

Bakan Ersoy'un açıklamaları heyecanlandırdı.
En küçük savaşçı

En küçük savaşçı

​45 günlük Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu, valilik uyarı yaptı.

Güçlü<br>büyüme bekliyor

Güçlü
büyüme bekliyor

​EBRD Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

​Osman Bey'in rüyası ile bereketlenen topraklar.

Yangın çıkarma hastalığı var

Yangın çıkarma hastalığı var

'Gizemli yangınlara' pedagog yorumu: Tedavi edilmesi gerek.
İYİ Parti'den<br>HDP'ye açık kapı

İYİ Parti'den
HDP'ye açık kapı

​"HDP'li Sancar'la görüşür müsünüz?" sorusuna 'hayır' demedi.
Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
EastMed<br>projesi çöktü!

EastMed
projesi çöktü!

​Uzmanlar, Türkiye karşıtı bildiriyi yorumladı.
Play-off önerisi

Play-off önerisi

​Eşref Hamamcıoğlu'ndan TFF'nin kararına tepki
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.