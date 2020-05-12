Adalet Bakanı Gül: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri gereksiz ve birer israf örneği

Şehir hastanelerine karşı açıklamalarıyla gündeme gelen ve 'Ben aslında karşı çıkmadım' açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Sancaktepe ve Yeşilköy'de inşa edilen hastaneleri hedef aldı. Söz konusu hastanelerin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalara 'nispet olması' için yapıldığını öne süren CHP lideri, 'Bu hastaneleri niye yapıyorlar? Bunlar gereksiz, onca hastanemiz var. Dünyanın parasını harcadılar. Gerçek bir hastane olup olmadığını bilmiyoruz. Birer israf örneği' ifadelerini kullandı.

