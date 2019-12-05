Gündem Adalet Bakanı Gül Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır

Adalet Bakanı Gül: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" dedi. Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten başsavcılığın açıklama yapacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'nda konuştu.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" dedi.

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Bakan Gül, "Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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"Hukuk düzenlemeleri toplumun beklentisine cevap vermek zorunda"

Adalet Bakanı Gül, "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır" diye konuştu.

Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın açıklama yapacağını söyledi.

Gül, "Zaten firar etmiş kolluk arıyordu. 1 Aralık'ta firar etmiş. Başsavcılık takip ediyor" dedi.

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