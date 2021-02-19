Adalet Bakanı Gül: Herkesin amasız ve fakatsız terörle mücadeleye taraf olması şarttır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulunuyor. Açıklaması şu şekilde:

"(Gara şehitleri) Bu menfur olay, bölücü, hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır.

GÜNDEM Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik asla geçit vermeyeceğiz

Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla hukuka uygun bir şekilde sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde bu olaylar yaşanırken teröre sessiz kalanlar, terörün bir bumerang gibi olduğunu ve dönüp bir gün kendilerini de vuracağını bilmelidirler.

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Yeni anayasa çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras

Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha özgürlükçü, daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı sivil anayasayla girmeyi hak ediyoruz."

GÜNDEM Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Teröristle el elesin yüzsüz

GÜNDEM Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır

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