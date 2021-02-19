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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Herkesin amasız ve fakatsız terörle mücadeleye taraf olması şarttır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK tarafından Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak ''Bu menfur olay, bölücü, hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır" dedi.

Haber Merkezi AA
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulunuyor. Açıklaması şu şekilde:

"(Gara şehitleri) Bu menfur olay, bölücü, hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır.

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Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla hukuka uygun bir şekilde sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde bu olaylar yaşanırken teröre sessiz kalanlar, terörün bir bumerang gibi olduğunu ve dönüp bir gün kendilerini de vuracağını bilmelidirler.

Yeni anayasa çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras

Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha özgürlükçü, daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı sivil anayasayla girmeyi hak ediyoruz."

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