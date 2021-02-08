Adalet Bakanı Gül: Milletin iradesi yeni anayasayla taçlanacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e Gazilik Unvanı Verilişinin 100. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün değerlendirmeleri şu şekilde;

"Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır."

Anlayış birliğine varmamız gerek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" demişti.

MHP üzerine düşeni yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama ile 'Yeni Anayasa' ile ilgili düşüncelerini aktardı. Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı, 'Yeni Anayasa' çağrısına olumlu yaklaştı, önemli mesajlar verdi.

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Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. MHP üzerine düşeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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