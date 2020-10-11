Adalet Bakanı Gül: Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başlıkları;
Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başlıkları;
Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
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