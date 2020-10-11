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Gündem Adalet Bakanı Gül Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başlıkları;

Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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