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ANKARA

Adalet Bakanı Gül'ün annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Adalet Bakanı Gülün annesi vefat etti
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saliha Gül'ün vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Sosyal medya hesabından acı olaya ilişkin paylaşım yapan Bakan Koca, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

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