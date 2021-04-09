Adalet Bakanı Gül'ün annesi vefat etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Saliha Gül'ün vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.
Sosyal medya hesabından acı olaya ilişkin paylaşım yapan Bakan Koca, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.
Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021